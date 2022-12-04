«Я люблю нацистів»: Каньє Вест навів жах новим інтерв’ю

Американський репер Каньє Вест, який вже втратив шість мільярдів доларів за довгий язик, провокує один скандал за іншим. Тепер він висловив своє захоплення Гітлером і нацистами в одному з інтерв'ю, повідомляє Сonsequence.

«Мені подобається Гітлер і я люблю нацистів, — заявив музикант — Я бачу і хороше в Гітлері. Цей хлопець (…) винайшов автостради і мікрофон, який я використовував, коли був музикантом. Не можна вголос говорити, що ця людина зробила щось хороше, і я з цим більше не погоджуся. Треба перестати весь час паплюжити нацистів. Я люблю нацистів».

Крім того, артист заявив, що саме він популяризував антисемітизм. Також, коли в ефірі публіцист Нік Фуентес сказав, що він дуже пропутінський і проросійський, Каньє Вест відповів: «Я теж». Після цього інтерв'ю власник Twitter Ілон Маск повідомив, що акаунт музиканта у соцмережі заблокований.

Репер, який бореться з проблемами психічного здоров'я, в минулому неодноразово привертав до себе увагу антисемітськими висловлюваннями. Німецький виробник спортивних товарів Adidas припинив співпрацю з 45-річним Вестом у жовтні після того, як він виступив з погрозами на адресу євреїв у сервісі коротких повідомлень Twitter. Інші компанії, такі як модний бренд Balenciaga, також припинили своє партнерство з репером.

Нещодавно Вест, який багато років був одружений на зірці реаліті-шоу Кім Кардашян, викликав резонанс, коли вечеряв з відомим антисемітом і заперечувачем Голокосту Ніком Фуентесом у маєтку колишнього президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго у Флориді.

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