Проміжні вибори в США: чого чекати від них Україні

У вівторок, 8 листопада, у США відбулися так звані проміжні вибори. Це важлива політична подія у житті країни. Американці обирали новий склад Палати представників (нижня палата Конгресу США), третина Сенату (верхня палата Конгресу), а також губернаторів та членів законодавчих зборів більш ніж у половині штатів. Проміжні вибори зазвичай змінюють політичну картину країни. Демократи останні два роки контролювали обидві палати Конгресу, тому президенту Джо Байдену та його адміністрації було легко проводити практично всі свої законопроекти та інші рішення.

Тепер є реальна можливість того, що республіканці візьмуть гору в Палаті представників.

У нижній палаті Конгресу 435 місць. Щоб отримати більшість, одній із партій необхідно зайняти 218 із них. У демократів було 220 місць, у республіканців — 212. Отже, республіканцям достатньо зберегти старі мандати та отримати ще шість.

Як вважають аналітики американського телеканалу CNN, це цілком можливо. Наразі республіканці забезпечили собі вже 198 місць. У демократів поки що на 20 місць менше. Чи не визначилася доля ще 59 мандатів.

А ось у Сенаті шанси обох партій рівні. Зі 100 місць розподілено вже 96 — по 48 у кожної з партій. Якщо цей баланс збережеться (по 50 місць), то перевагу отримають демократи, оскільки за такого розкладу сил вирішальний голос отримує віце-президент США. У нашій ситуації Камала Харріс, член Демократичної партії, права рука Байдена.

Доля мандатів, що залишилися, вирішується в декількох штатах. По Сенату немає даних поки що з Арізони, Джорджії, Невади та Вісконсіна. За Палатою представників йде підрахунок бюлетенів ще більш ніж у 10 штатах. Ситуація непередбачувана у Вісконсіні, Нью-Джерсі, Флориді, Теннессі, Огайо, Техасі, Джорджії, Північній Кароліні, Іллінойсі, Віргінії.

Результати проміжних виборів є важливими передусім для самої Америки.

По-перше, вони покажуть настрій виборців перед президентськими виборами.

По-друге, всередині кожної з партій визначаються нові лідери, які здатні претендувати на пост глави держави. До речі, наприклад, переконлива перемога Рона Десантіса у Флориді у боротьбі за посаду губернатора вивела із себе Дональда Трампа. Десантіс займає губернаторське крісло з 2019 року. Його нинішній успіх дає йому чудові шанси балотуватися у президенти. У Трамп з'явився небезпечний суперник. Дональд розлютований настільки, що вже погрожує опублікувати компромат на Десантіса, якщо той ризикне висунути свою кандидатуру на попередньому етапі президентських виборів. Чи має Трамп цей компромат, ніхто не знає, але загроза дуже показова.

По-третє, у Вашингтоні може змінитися розстановка сил у верхах. Якщо республіканці отримають контроль над Палатою представників, піде у відставку її нинішній речник Ненсі Пелосі. А це третя людина у державі після Байдена та Харріс.

Щодо України, а для нас це найголовніше, більшість республіканців рішуче підтримують нашу країну. Наприклад, лідер республіканської фракції в Сенаті Мітч Макконнелл у травні побував у Києві та обіцяв усіляку підтримку.

Проте є й такі, хто грає на настроях пересічних виборців. Це прихильники Трампа та послідовники руху QAnon, які вірять у теорії змови і не вважають Байдена законно обраним президентом. Ці політики кричать, що не дадуть Україні жодного центу. Найбільш яскравою представницею цієї нечисленної групи республіканців є конгресвумен із Джорджії Марджорі Тейлор Грін.

Є серйозніша команда, члени якої вважають, що допомагати Україні важливо і потрібно, але слід суворо контролювати, як Київ витрачає кожен отриманий долар. Ці політики можуть ускладнити процедуру виділення допомоги, а це вже серйозно, враховуючи, наскільки важлива для нашої країни оперативність.

Нагадаємо, напередодні у Вашингтоні оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги, що включає 45 танків Т-72 і системи ППО Hawk. Загальна вартість озброєнь, які передадуть нашій країні в рамках цього траншу, становитиме 400 мільйонів доларів.

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