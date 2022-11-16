Трамп офіційно балотується у президенти і звинувачує Байдена в нездатності впоратися з конфліктом в Україні

Увечері 15 листопада стало відомо, що Дональд Трамп подав офіційну заявку на участь у наступних президентських виборах у США. Нагадаємо, їх заплановано на 5 листопада 2024 року. Трамп знову має намір балотуватися на пост президента від Республіканської партії.

Він звернувся до натовпу своїх прихильників, що зібрався біля резиденції Мар-а-Лаго у Флориді. «Повернення Америки починається прямо зараз!» — проголосив Трамп.

Далі він почав розхвалювати чотири роки, що був господарем Овального кабінету в Білому домі. «У ці короткі чотири роки у всіх все було чудово! Усі процвітали, як ніколи раніше… Американська економіка стрімко відновлювалася після спаду, який був спричинений епідемією ковіда. Тепер же ми країна, яка перебуває в занепаді!», — наголосив Трамп.

Він звинуватив адміністрацію Джо Байдена в тому, що вона своїми помилковими рішеннями викликала різке зростання інфляції в країні, яке виявилося найвищим за останні 40 років.

Трамп також звинуватив Байдена в тому, що той, на його думку, поставив США на межу ядерної війни через нездатність упоратися з конфліктом в Україні.

«Буквально сьогодні до Польщі прилетіла ракета, ймовірно, запущена росією. Люди зовсім розлючені та перебувають у сум'ятті. Вони дуже, дуже розгнівані», — заявив Трамп.

«Для того, щоб знову зробити Америку великою та славною, сьогодні я висую свою кандидатуру на пост президента Сполучених Штатів», — оголосив він під овації натовпу.

Задоволений Трамп подякував прихильникам і додав, що йому дуже легко виступати перед простими американцями, «коли довкола стільки кохання». «Ми з вами завдамо поразки радикальним лівим із Демократичної партії, які намагаються зруйнувати нашу країну зсередини», — пообіцяв він.

При цьому Трамп ні словом не згадав про невдачу, яка спіткала республіканців у ході проміжних виборів у листопаді. Як уже повідомляли «ФАКТИ», демократам вдалося зберегти контроль над верхньою палатою Конгресу США — Сенатом. Боротьба за Палату представників (нижня палата Конгресу) продовжується.

Проміжні вибори виявили у лавах Республіканської партії низку нових яскравих політиків, які можуть скласти конкуренцію Трампу під час внутрішньопартійних виборів — праймериз. Вони розпочнуться за традицією на початку року президентських виборів, тобто у лютому 2024 року, і триватимуть кілька місяців. Єдиного кандидата на пост президента США за підсумками праймеріз має потім затвердити партійний з'їзд. Зазвичай він відбувається наприкінці літа.

Згідно з опитуваннями громадської думки, Трамп лідирує в порівнянні з іншими можливими кандидатами-республіканцями. Однак, цю підтримку йому забезпечують фанатичні прихильники. Серед членів Республіканської партії багато й тих, хто не любить Трампа та готовий голосувати за інших політиків. Зокрема, одним із головних його суперників американські ЗМІ називають Рона Десантіса, який впевнено переобрався наступного терміну на посаду губернатора Флориди.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що Дональд Трамп видав заміж свою молодшу дочку Тіффані. Розкішне весілля відбулося у Мар-а-Лаго.

148

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram