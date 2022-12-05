Вбив і намагався спалити: під Дніпром колишній зек позбавив життя чоловіка

На Дніпропетровщині раніше засуджений 23-річний чоловік завдав кілька ножових поранень у груди своєму випадковому знайомому, після чого намагався спалити тіло.

Як повідомили у поліції, злочин стався 29 листопада близько 20:00 у селищі Васильківка Синельниківского району.

За попередньою інформацією, між чоловіками виник конфлікт, і в якості аргументу зловмисник дістав ножа. Зрозумівши, що опонент мертвий, він поклав тіло на електроплиту і прикрив одягом. В результаті речі загорілися, в будинку виникла пожежа.

Проте скоро поліцейські Синельниківського районного управління поліції затримали вбивцю і вилучили речові докази, серед яких і знаряддя вбивства — кухонний ніж.

Вилучений ніж

Наразі чоловіка затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, йому оголошено про підозру за частиною 1 ст. 115 Кримінального кодексу України («Умисне вбивство»). Йому вже обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше на Волині 16-річний парубок зарізав свого знайомого, а на Закарпатті чоловік позбавив життя свого родича бензопилою.

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