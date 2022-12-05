«Писав листи кадирову, щоб загинути на війні»: стало відомо про ще одного вбитого рашиста

ЗСУ ліквідували на фронті 45-річного бездітного окупанта-добровольця Івана Муханова. Він родом із Свердловської області. Про це повідомляє блогер-розслідувач Іраклі Комахідзе у Facebook.

«Удома на Ваньку чекала дружина Катерина, дітей у пари не було. Перед відправленням на „СВО“ він заморозив свій біоматеріал (деталі взяття і заморозки сперми не описані). Вдова ліквідованого на „спецоперації“ вирішила народити від покійного чоловіка».

Воювати до України окупант поїхав 18 жовтня, а 12 листопада був ліквідований у Макіївці. Примітно, що рашист не служив в армії, його не брали, оскільки він був сиротою.

«Ще 2014 року він поривався поїхати на Донбас, та й із початком так званої «спецоперації» ходив до військкомату, але його відфутболювали. Тоді він написав листа кадирову, але й той відмовив йому. Але Ванька був не такий простий і вступив у козацтво, що гарантувало його відправку на війну «добровольцем».

Нагадаємо, що рашисти посилили поліцейський режим на окупованій частині Херсонщини, а ЗСУ збили гелікоптер Ка-52 та 4 безпілотники росіян.

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