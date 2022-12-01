Земля скловатою: українські бійці «денацифікували» офіцера, який воював у Сирії

ЗСУ ліквідували російського полковника Дениса Давидова. Про це повідомляє рашистська газета «Мичуринская правда». Окупанту було 40 років. У 1999 році він закінчив Крюківську середню школу. Кадровий військовий, служив в Алтайському і Забайкальському краях, у Самарській, Костромській областях, у Єкатеринбурзі та Республіці Башкортостан.

У 2020 році, пишуть російські ЗМІ, проходив службу в Сирії. Вбивця у погонах удостоєний медалей «Військова доблесть» 1-го і 2-го ступенів, «За відзнаку у військовій службі» 3-х ступенів, медалі Суворова, «Учаснику військової операції в Сирії».

Подробиці загибелі рашиста не афішують.

Нагадаємо, пілота-рашиста, який убив десятки мирних українців, обміняли на п'ятьох українських льотчиків.

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