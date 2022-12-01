39.66 / 40.33 40.75 / 41.79
Київ: -1
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Земля скловатою: українські бійці «денацифікували» офіцера, який воював у Сирії

20:30 2 грудня 2022
рашист Денис Давидов

ЗСУ ліквідували російського полковника Дениса Давидова. Про це повідомляє рашистська газета «Мичуринская правда». Окупанту було 40 років. У 1999 році він закінчив Крюківську середню школу. Кадровий військовий, служив в Алтайському і Забайкальському краях, у Самарській, Костромській областях, у Єкатеринбурзі та Республіці Башкортостан.

У 2020 році, пишуть російські ЗМІ, проходив службу в Сирії. Вбивця у погонах удостоєний медалей «Військова доблесть» 1-го і 2-го ступенів, «За відзнаку у військовій службі» 3-х ступенів, медалі Суворова, «Учаснику військової операції в Сирії».

Подробиці загибелі рашиста не афішують.

Нагадаємо, пілота-рашиста, який убив десятки мирних українців, обміняли на п'ятьох українських льотчиків.

496

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Невелика пенсія

Підвищення пенсії не буде: кому не варто чекати збільшення суми виплат у грудні

картопля

Не потрібні ані віск, ані парафін: лайфхак, як зробити свічку зі звичайної… картоплі

Лічильник газу

У «Нафтогазі» навчили українців, як передавати дані лічильника та платити за газ за відсутності електрики

рашист Денис Давидов

Земля скловатою: українські бійці «денацифікували» офіцера, який воював у Сирії

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту