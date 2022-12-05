Як продовжити заряд ноутбука при відключенні світла: кілька практичних порад
Часті вимкнення електрики не можуть не засмучувати працьовитих українців, але навіть у цих умовах вони намагаються вести звичний образ життя, в тому числі й використовуючи гаджети, як-то ноутбуки.
Як допомогти йому працювати довше без під'єднання до електромережі, розповіли експерти видання iTechua.
Зокрема, вони радять не виконувати кілька завдань одночасно і закрити всі зайві програми, не вмикати музику просто так чи для настрою.
Також можна тримати потрібну програму відкритою, якщо будете її використовувати найближчим часом, — так заряд не буде витрачатися на її перезапуск.
Інші дієві лайфхаки:
- надавайте перевагу простому текстовому редактору замість енергоємного Microsoft Word, а якщо він все ж потрібен, вимкніть опцію автозбереження;
- вимкніть Wi-Fi, Bluetooth, VGA, Ethernet, PCMCIA, USB та бездротовий зв’язок, якщо вони не знадобляться для роботи;
- переводьте ноутбук у режим сну, якщо відходите від нього на деякий час;
- зменште яскравість і роздільну зданість екрана;
- не перегрівайте й не переохолоджуйте ноутбук;
- вимкніть зовнішні пристрої (USB-миша, портативні жорсткі диски, USB веб-камери);
- зберігайте дані в пам’яті комп’ютера, на флеш-накопичувачі або у хмарі, а не на CD або DVD;
- не залишайте диск у дисководі.
І нарешті — слідкуйте за тим, аби ваш ноутбук не розряджався до позначок нижче 20%. Так можна вберегти батарею від зношування.
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