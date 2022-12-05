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Як продовжити заряд ноутбука при відключенні світла: кілька практичних порад

16:45 5 грудня 2022
Ноутбук

Часті вимкнення електрики не можуть не засмучувати працьовитих українців, але навіть у цих умовах вони намагаються вести звичний образ життя, в тому числі й використовуючи гаджети, як-то ноутбуки.

Як допомогти йому працювати довше без під'єднання до електромережі, розповіли експерти видання iTechua.

Зокрема, вони радять не виконувати кілька завдань одночасно і закрити всі зайві програми, не вмикати музику просто так чи для настрою.

Також можна тримати потрібну програму відкритою, якщо будете її використовувати найближчим часом, — так заряд не буде витрачатися на її перезапуск.

Інші дієві лайфхаки:

  • надавайте перевагу простому текстовому редактору замість енергоємного Microsoft Word, а якщо він все ж потрібен, вимкніть опцію автозбереження;
  • вимкніть Wi-Fi, Bluetooth, VGA, Ethernet, PCMCIA, USB та бездротовий зв’язок, якщо вони не знадобляться для роботи;
  • переводьте ноутбук у режим сну, якщо відходите від нього на деякий час;
  • зменште яскравість і роздільну зданість екрана;
  • не перегрівайте й не переохолоджуйте ноутбук;
  • вимкніть зовнішні пристрої (USB-миша, портативні жорсткі диски, USB веб-камери);
  • зберігайте дані в пам’яті комп’ютера, на флеш-накопичувачі або у хмарі, а не на CD або DVD;
  • не залишайте диск у дисководі.

І нарешті — слідкуйте за тим, аби ваш ноутбук не розряджався до позначок нижче 20%. Так можна вберегти батарею від зношування.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповіли, як зарядити смартфон за допомогою пальчикових батарейок і як самостійно виготовити повербанк для роутера.

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