Як продовжити заряд ноутбука при відключенні світла: кілька практичних порад

Часті вимкнення електрики не можуть не засмучувати працьовитих українців, але навіть у цих умовах вони намагаються вести звичний образ життя, в тому числі й використовуючи гаджети, як-то ноутбуки.

Як допомогти йому працювати довше без під'єднання до електромережі, розповіли експерти видання iTechua.

Зокрема, вони радять не виконувати кілька завдань одночасно і закрити всі зайві програми, не вмикати музику просто так чи для настрою.

Також можна тримати потрібну програму відкритою, якщо будете її використовувати найближчим часом, — так заряд не буде витрачатися на її перезапуск.

Інші дієві лайфхаки:

надавайте перевагу простому текстовому редактору замість енергоємного Microsoft Word, а якщо він все ж потрібен, вимкніть опцію автозбереження;

вимкніть Wi-Fi, Bluetooth, VGA, Ethernet, PCMCIA, USB та бездротовий зв’язок, якщо вони не знадобляться для роботи;

переводьте ноутбук у режим сну, якщо відходите від нього на деякий час;

зменште яскравість і роздільну зданість екрана;

не перегрівайте й не переохолоджуйте ноутбук;

вимкніть зовнішні пристрої (USB-миша, портативні жорсткі диски, USB веб-камери);

зберігайте дані в пам’яті комп’ютера, на флеш-накопичувачі або у хмарі, а не на CD або DVD;

не залишайте диск у дисководі.

І нарешті — слідкуйте за тим, аби ваш ноутбук не розряджався до позначок нижче 20%. Так можна вберегти батарею від зношування.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповіли, як зарядити смартфон за допомогою пальчикових батарейок і як самостійно виготовити повербанк для роутера.

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