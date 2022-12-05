Чотири області повертаються до графіків погодинних відключень електроенергії

З понеділка, 5 грудня, у Київській, Дніпропетровській, Одеській та Донецькій областях діятимуть графіки погодинних відключень електрики. Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що можуть виникати деякі відхилення від графіка для балансування енергосистеми.

Він нагадав мешканцям багатоповерхівок, що не варто користатися ліфтами перед відключеннями електроенергії.

«Оскільки можливі певні відхилення від графіків слід не користуватися ліфтами за 30−40 хвилин до початку відключення», — попередив мер.

Гендиректор Yasno зазначив, що у вихідні Київ зазвичай споживає менше, ніж у будні. 4 грудня максимальне споживання становило 1089 МВт, дефіцит був незначним, близько 170 МВт.

Він також пояснив, чому так довго ліквідовують наслідки атаки від 23 листопада. До 23 листопада дефіцит в енергосистемі був пов'язаний переважно з пошкодженням мереж. Після нової масованої атаки додався генераційний дефіцит — електростанції не робили достатньо енергії.

«Але енергетики змогли під'єднати до системи новий обсяг потужності (додаткові блоки атомної та теплової генерації), завдяки чому можна повернутися до стабілізаційних графіків», — повідомив Коваленко.

Зараз енергосистема України продовжує працювати синхронно з енергосистемою Європи.

Нагадаємо, раніше виконавчий директор ДПЕК Дмитро Сахарук заявляв, що Київ може повернутися до стабілізаційних графіків відключення електроенергії протягом кількох тижнів, якщо не буде нових атак росіян на об'єкти енергетики.

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