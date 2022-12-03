Чекають мінус десяти: у Зеленського спрогнозували, коли рф знову почне бити по критичній інфраструктурі

Окупанти дещо змінили тактику завдання масованих ракетних ударів по Україні і можуть до нових атак, коли вдарять морози до -10 градусів.

Таку думку в інтерв'ю російській журналістці Юлії Латиніній висловив радник голови ОП Михайло Подоляк.

За його словами, ворог має намір «жорстко заморозити українців», тому відкрито чекає на таку можливість, оскільки «основний удар у такому разі припадає навіть не на енергетику як таку, а на опалення».

«Мені здається, що зараз тактика росії трохи змінилася — вони чекають посилення морозів, глибини морозів, грубо кажучи, щоб температура вночі опускалася до 8−10 градусів морозу, і ось в цей момент вони хочуть завдати найчутливішого удару по Україні», — передбачає Подоляк.

Він зазначив, що план росії «цілком людожерський».

Нагадаємо, раніше представник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат констатував збільшення активності ворожої авіації та ракетних військ. Однак востаннє рф лише «полоскотала нерви» українцям, піднявши свої винищувачі з білоруської бази.

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