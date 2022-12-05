Допомагав Сальдо «вводити рублеву зону»: СБУ затримала «фінансиста"-колаборанта

У звільненому від ворога Херсоні СБУ затримала екскерівника банку рф, який за вказівкою гауляйтера Сальдо запроваджував вводив у місті «рубльову зону», відкриваючи відділення російської фінустанови в окупованих районах півдня України.

За його інформацією, гауляйтер захопленої частини Херсонщини Володимир Сальдо планував облаштувати в регіоні понад 200 банківських «представництв» країни-агресора, аби забезпечити додаткові надходження до бюджету рф. Більша частина з отриманих грошей мала йти на фінансування агресивної війни проти України, повідомили у прес-центрі СБУ.

Примітно, що вказаний російський «расчетний банк» уже відкрив відділення і в захоплених районах Донецької та Луганської областей.

Затриманий банкір на початку повномасштабного вторгнення підтримав загарбників і добровільно погодився очолити одне з відділень російської фінустанови. Своє «робоче місце» він облаштував в будівлі тимчасово захопленого українського державного банку.

Після звільнення Херсону зловмисник спробував «залягти на дно» в одній із міських лікарень. Однак співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

Оперативне фото

Наразі йому повідомили про підозру за частиною 1 статті 111−2 («Пособництво державі-агресору») Кримінального кодексу України.

Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

Нагадаємо, раніше на Херсощині спіймали зрадника, який керував СІЗО за окупантів.

Фото СБУ

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