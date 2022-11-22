Перед втечею випустив карних злочинців: на Херсощині спіймали зрадника, який керував СІЗО за окупантах

У Херсоні, де окупанти спалювали своїх вбитих на місцевому полігоні для сміття, запроданець перед звільненням міста допустив втечу із СІЗО карних злочинців.

Як повідомляють в Держбюро розслідувань, начальника одного із відділень «Північної виправної колонії № 90» затримано, йому повідомлено про підозру у державній зраді.

Фото ДБР

«Працівник колонії з перших днів окупації Херсону працював на загарбників на посаді в окупаційній структурі, яка відповідала за слідчі ізолятори та місця виконання покарань. Серед іншого „начальник“ відділу охорони слідчого ізолятора організовував вивіз засуджених на роботи з благоустрою, а декілька днів навіть керував цим СІЗО», — йдеться у повідомленні.

У день звільнення Херсону від окупантів підозрюваний вдав, що не бачить втечі ув’язнених та не вчинив жодної дії аби запобігти цьому. Але сам втекти не встиг і був затриманий працівниками ДБР у взаємодії з СБУ.

Санкція статті (ч. 2 ст. 111 КК України) передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацію майна.

Раніше омбудсмен Дмитро Лубинець розповідав про катівні, які окупанти облаштовували на Херсонщині. В них, зокрема, були й кімнати для дітей.

Фото ДБР

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