«Євпаторійський трон»: колаборанти розпочали «підготовку» до боротьби за владу

5 грудня російський агресор може розпочати злочинну процедуру «призначення» фейкового «голови адміністрації» Євпаторії. При цьому, як пишуть у соціальних мережах, щодо спроб колаборантів наживитися на цьому процесі, боротьба вже розпочалася, рекламні посади куплені.

«Злочинне «призначення» на посаду нинішнього фейкового «виконувача обов’язків» Олександра Лоскутова не є особливою інтригою, проте варто очікувати на всіляких бажаючих подоїти даного «авторитетного кандидата» перед процедурою. Тому не дивними стали й трагікомічні звинувачення «зливного бачка» окупантів Таліпова про якихось «закуплених українських та італійських саджанців», про що відразу почав «виправдовуватися» Лоскутов, — повідомляє Асоціація реінтеграції Криму. - Далі підконтрольний російським військовим Таліпов озвучив ще «два інсайди», які нескладно почерпнути з Інтернету. Зокрема про те, що фейкова «адміністрація» від Лоскутова успішно «пиляє» 120 мільйонів рублів на «культурно-етнографічному центрі». Крім того, «освоїла» 39 мільйонів на «новорічному освітленні». Таліпов у своєму стилі всі махінації списує на якусь «коханку Лоскутова. Хоча всім відомо про реальних співучасників злочинного «мера», Ельдара Велієва та «постачальника» Євгена Проніна».

Ця «боротьба павуків у банці», зазначають експерти, збіглася за часом з розкручуванням якогось мітингу проти Аксьонова, в якому беруть участь тісно пов’язані з «євпаторійськими проблемами» Наталія Поклонська та її сестра Олена Осадча.

Нагадаємо, що восьмикласниця у Криму демонстративно не встала на уроці під час виконання гімну росії.

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