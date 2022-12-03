Проведуть антиаксьонівський мітинг: в окупованому Криму рашисти готують «бурю у склянці»

На окупованому півострові через розв’язану кремлем війну не тільки перейнялися проблемою власної безпеки, а й зрозуміли, що входять у досить складний зимовий період. Куратори кримських колаборантів вже моделюють варіанти «зміщення акцентів» для населення, у тому числі шляхом кадрових перестановок.

«У цьому відношенні характерна „істерія“ підконтрольного російським військовим „блогера“ Ейваза Умерова. Він уже два місяці публікує всілякі „інсайди“ та „компромат“ на групу наближених до Сергія Аксьонова кримських колаборантів, включаючи підконтрольного агресору „кримського муфтія“ Еміралі Аблаєва, його родичів та „послужників“ тощо. Тепер Умеров почав поширювати посилання на деякі „незалежні ресурси“, в яких розміщено всілякий „компромат“ вже власне на Аксьонова, — повідомляє Асоціація реінтеграції Криму. — Самі ці ресурси, зберігаючи злочинну риторику російського світу, закликають до відставки голови Криму. А ось їхні конкуренти вказують на зв’язок даних викривачів з Оленою Осадчою, сестрою загальновідомої Поклонської, яка раніше відзначилася махінаціями в підконтрольних агресору „Чорноморнафтогазі“ та в „адміністрації“ прибережного села Уютне. Своєю чергою Осадча, нині засвічена у злочинній ролі „голови“ сакського відділення „справедливої росії“, щільно пов’язана як із „няш-мяш“ Поклонською, так і з іншим „лузером“ від колаборантів Русланом Бальбеком».

Крім того, пишуть експерти, «протестувальники» вже оголосили намір провести 17 грудня «антиаксьонівський» протест в окупованому Сімферополі. Без потужної підтримки російських карателів така авантюра була б для них небезпечною.

Тим часом експерт розповів, де ЗСУ можуть прорвати фронт найближчим часом.

Нагадаємо, раніше восьмикласниця у Криму демонстративно не встала на уроці під час виконання гімну росії.

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