Восьмикласниця у Криму демонстративно не встала на уроці під час виконання гімну росії
У тимчасово окупованому росіянами Криму, де зараз вкрай стурбовані не дуже надійною обороною півострова, — черговий скандал. Під час виконання російського гімну на уроці одна із восьмикласниць демонстративно залишилася сидіти за партою. Щобільше, дівчинка у цей час малювала в блокноті український прапор. Все це підло, з-за спини зняв на телефон хтось з її однокласників. Незабаром відео з'явилося у соцмережах.
Як вдалося з'ясувати «ФАКТАМ», події відбувалися у місті Яни Капу (Красноперекопськ). Дівчинка є ученицею 8-А класу школи № 5. Ім'я школярки не вказується. Відомо лише те, що її росіяни насильно вивезли з окупованого на той момент Херсона влітку цього року.
Реакція окупантів була миттєвою. Російський блогер Олександр Таліпов написав звернення до так званого міністра освіти Криму, в якому зазначив: «Перш ніж давати житлові сертифікати та матеріальну підтримку переселенцям з нових регіонів росії, їм потрібно підписувати заяву із засудженням нацистського режиму в Україні та визнанням Криму, Донбасу, Херсонської та Запорізької області територіями російської федерації. І цей факт фіксувати на відео. А при виявленні антиросійських висловлювань від осіб, які підписали заяву, забирати отримані матеріальні цінності та депортувати з росії».
Таліпов також опублікував на своїй сторінці в соцмережах анонімну скаргу на хоробру восьмикласницю, в якій йдеться: «Я прошу міністерство освіти Криму, МВС республіки оперативно реагувати на таку інформацію. Місто Красноперекопськ, школа номер 5. Дитина у 8-А класі, приїхала з Херсона. Не приховує своє негативне ставлення до росії та явно демонструє його.
Діти знайшли малюнки та зняли відео, як вона демонстративно не встає при гімні росії. У школі, коли діти їй кажуть «Слава росії», вона відповідає «Слава Україні».
Діти починають обурюватися такою поведінкою, причому керівництво школи на це ніяк не реагує!".
Під відео з вчинком дівчинки з Херсона, опублікованому на одному з російських youtube-каналів, купа гнівних коментарів від окупантів, де вони вимагають виселити дівчинку разом із родиною з півострова.
«Вона шо протестує))) майданити там вирішила?» — пише якийсь Донський Даня.
«Нехай повертається до друзів, сидить без світла і с*ре у кульок», — пише хтось ldv.
Своєю чергою росіянка Наталія Летіна у своєму коментарі стверджує, що «в Україні за таке і розстріляти можуть».
Не оминули увагою цей випадок і російські ЗМІ. Так, у виданні «Політнавігатор» вийшла стаття під гучним заголовком «У Криму школярка з Херсона провокує однокласників бандерівським закликом». У статті вказується, що такий випадок непоодинокий. Так, нещодавно у Криму вже був скандал за участю п'ятикласниці, яка, за словами видання, «декламує промови українських націоналістів і агресивно реагує на все, що пов'язано з росією, що для міста-героя Севастополя більш ніж зухвало». Тоді на дівчинку та її маму теж було написано анонімку.
«Батькам дітей 5-А класу ГБОУ Гімназії № 10 міста Севастополя стало відомо про те, що мати Вероніки К. (йдеться про ту саму дівчинку. — Авт.) знімала і розміщувала в соціальних мережах ролики зі своїми знущальними висловлюваннями проти СВО. В одному з роликів Тетяна К. (мама дівчинки — Авт.) Відверто насміхалася над загибеллю нашого крейсера «Москва», а також і загибеллю 28 членів екіпажу!
З вищевикладеного стає ясно, що дочка Тетяни К. виховується в обстановці ненависті до нашої держави, до її фундаментальних цінностей та святинь".
У своїй анонімці на п'ятикласницю невідомі, які підписалися як «група батьків», вимагала від влади, щоб до дівчинки було «привернуто увагу відповідних органів через її екстремістське виховання». А сім'ю дитини «необхідно поставити на облік та подальше спостереження».
Раніше «ФАКТИ» писали про те, що у Сімферополі колишнього викладача технікуму побили та заарештували на 14 діб за те, що він виклав у соцмережі відео з виконанням пісні «Червона калина».767
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