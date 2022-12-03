Восьмикласниця у Криму демонстративно не встала на уроці під час виконання гімну росії

У тимчасово окупованому росіянами Криму, де зараз вкрай стурбовані не дуже надійною обороною півострова, — черговий скандал. Під час виконання російського гімну на уроці одна із восьмикласниць демонстративно залишилася сидіти за партою. Щобільше, дівчинка у цей час малювала в блокноті український прапор. Все це підло, з-за спини зняв на телефон хтось з її однокласників. Незабаром відео з'явилося у соцмережах.

Як вдалося з'ясувати «ФАКТАМ», події відбувалися у місті Яни Капу (Красноперекопськ). Дівчинка є ученицею 8-А класу школи № 5. Ім'я школярки не вказується. Відомо лише те, що її росіяни насильно вивезли з окупованого на той момент Херсона влітку цього року.

Реакція окупантів була миттєвою. Російський блогер Олександр Таліпов написав звернення до так званого міністра освіти Криму, в якому зазначив: «Перш ніж давати житлові сертифікати та матеріальну підтримку переселенцям з нових регіонів росії, їм потрібно підписувати заяву із засудженням нацистського режиму в Україні та визнанням Криму, Донбасу, Херсонської та Запорізької області територіями російської федерації. І цей факт фіксувати на відео. А при виявленні антиросійських висловлювань від осіб, які підписали заяву, забирати отримані матеріальні цінності та депортувати з росії».

Таліпов також опублікував на своїй сторінці в соцмережах анонімну скаргу на хоробру восьмикласницю, в якій йдеться: «Я прошу міністерство освіти Криму, МВС республіки оперативно реагувати на таку інформацію. Місто Красноперекопськ, школа номер 5. Дитина у 8-А класі, приїхала з Херсона. Не приховує своє негативне ставлення до росії та явно демонструє його.

Діти знайшли малюнки та зняли відео, як вона демонстративно не встає при гімні росії. У школі, коли діти їй кажуть «Слава росії», вона відповідає «Слава Україні».

Діти починають обурюватися такою поведінкою, причому керівництво школи на це ніяк не реагує!".

Ось що малювала маленька українка, доки її однокласники стоячи слухали російський гімн

Під відео з вчинком дівчинки з Херсона, опублікованому на одному з російських youtube-каналів, купа гнівних коментарів від окупантів, де вони вимагають виселити дівчинку разом із родиною з півострова.

«Вона шо протестує))) майданити там вирішила?» — пише якийсь Донський Даня.

«Нехай повертається до друзів, сидить без світла і с*ре у кульок», — пише хтось ldv.

Своєю чергою росіянка Наталія Летіна у своєму коментарі стверджує, що «в Україні за таке і розстріляти можуть».

Не оминули увагою цей випадок і російські ЗМІ. Так, у виданні «Політнавігатор» вийшла стаття під гучним заголовком «У Криму школярка з Херсона провокує однокласників бандерівським закликом». У статті вказується, що такий випадок непоодинокий. Так, нещодавно у Криму вже був скандал за участю п'ятикласниці, яка, за словами видання, «декламує промови українських націоналістів і агресивно реагує на все, що пов'язано з росією, що для міста-героя Севастополя більш ніж зухвало». Тоді на дівчинку та її маму теж було написано анонімку.

«Батькам дітей 5-А класу ГБОУ Гімназії № 10 міста Севастополя стало відомо про те, що мати Вероніки К. (йдеться про ту саму дівчинку. — Авт.) знімала і розміщувала в соціальних мережах ролики зі своїми знущальними висловлюваннями проти СВО. В одному з роликів Тетяна К. (мама дівчинки — Авт.) Відверто насміхалася над загибеллю нашого крейсера «Москва», а також і загибеллю 28 членів екіпажу!

З вищевикладеного стає ясно, що дочка Тетяни К. виховується в обстановці ненависті до нашої держави, до її фундаментальних цінностей та святинь".

У своїй анонімці на п'ятикласницю невідомі, які підписалися як «група батьків», вимагала від влади, щоб до дівчинки було «привернуто увагу відповідних органів через її екстремістське виховання». А сім'ю дитини «необхідно поставити на облік та подальше спостереження».

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що у Сімферополі колишнього викладача технікуму побили та заарештували на 14 діб за те, що він виклав у соцмережі відео з виконанням пісні «Червона калина».

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