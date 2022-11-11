Хочуть сюди вивезти жителів Херсонщини: окупанти почали готувати Євпаторію до «складної зими»

З літа 2022 року російські окупанти зробили колись курортну Євпаторію своєрідним «центром» для розміщення та «перепідготовки» нечисленних колаборантів із новоокупованих районів Херсонської області. Невдовзі у колишню оздоровницю окупанти стали злочинно звозити херсонських дітей та молодь. Начебто на «оздоровлення», насправді — з метою примусової депортації.

«Тепер Євпаторії окупанти масово перевіряють підвали багатоквартирних будинків, яких налічується у місті понад 700, очевидно щодо перспектив їх використання як укриттів та бомбосховищ, — повідомляє Асоціація реінтеграції Криму. — При цьому загарбниками традиційно застосовується нехитра пропаганда, про те, що нібито це проводиться «під чуйним контролем» колаборантів від злочинної «Єдиної росії», включаючи фейкового «заступника голови міськради» В’ячеслава Степанова, але при цьому, природно, «на громадських засадах», тобто за рахунок власників житла.

Також варто згадати проведені окупантами у листопаді «вчення з цивільної оборони», в рамках яких колаборанти з «міської адміністрації» Євпаторії Сергій Загребельський та Василь Матвійчук разом із карателями окупантів «перевірили готовність пунктів тимчасового розміщення та обігріву для населення». Ймовірно, окупанти планують використовувати Євпаторію в зимовий період, з її великим резервним фондом рекреаційних об’єктів, санаторіїв і пансіонатів, що простоюють через російську агресію, як ключовий «хаб» для подальшої злочинної примусової «евакуації» з Херсонської області населення, а також для розміщення «резервів» військ агресора".

До слова, із початку листопада в курортному місті виникли перебої з централізованим водопостачанням, рідше стали ходити трамваї як основний «соціальний» вид транспорту місцевих жителів.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали, що окупанти тримають херсонських та мелітопольських дітей в таборах Євпаторії та кажуть, що додому вони не повернуться.

263

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram