У США у віці 91 року помер легендарний тенісний тренер Нік Боллетьєрі.

Наставник, який сам ніколи не грав на професійному рівні, присвятив тенісу понад 60 років свого життя. У 1978-му фахівець відкрив академію свого імені у Флориді, яка згодом прославилася на весь світ. Серед його вихованців — 12 (!) майбутніх перших ракеток світу, у тому числі сестри Вінус та Серена Вільямс, Борис Беккер, Джим Кур'є, Моніка Селеш, Андре Агассі, Мартіна Хінгіс та інші.

Примітно, що академію Боллетьєрі часто порівнювали з… армією, де все було побудовано на криках, але при цьому до фахівця їхало багато юних гравців, які хотіли добитися висот у тенісі.

«В академії немає нічого видатного — просто кілька будівель, схожих на тюремні бараки, — так перші враження від академії описував Андре Агассі, який згодом упродовж 101 тижня очолював тенісний рейтинг. — Вони і називаються, як бараки: Будівля B, Будівля C. Я оглядаюся, практично очікуючи побачити сторожову вежу та колючий дріт. Що ще страшніше, я бачу ряд за рядом тенісні корти. Також бачу Ніка на іншому кінці території — незадоволений червоний чоловік у темних окулярах лає когось, хто біжить поруч та не встигає. І я молюся, що мені ніколи не доведеться безпосередньо з ним спілкуватися».

Нік Боллетьєрі з молодим Андре Агассі

Додамо, що у 1987-му Нік продав свою академію компанії IMG, але при цьому залишився на посаді директора свого дітища та отримував понад мільйон доларів на рік. Також Боллетьєрі був сім разів одружений, востаннє — у 2004-му.

«Так багато спогадів, що я не знаю, з чого почати. Нікі, так я називав тебе найтриваліший час. Дякую за ваш час, знання, відданість справі, досвід, готовність поділитися своєю майстерністю, ваш особистий інтерес у тому, щоб наставляти мене та давати мені найкращу можливість іти за мріями. Ви були мрійником та діячем, а також піонером у нашому виді спорту, справді єдиним у своєму роді», — написав вихованець тренера німець Томмі Хаас у соцмережах.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарний тренер помер прямо на стадіоні під час матчу рідної команди.

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