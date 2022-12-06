«Визначаємо Голодомор як геноцид українського народу»: депутати Європарламенту звернулися до країн ЄС

Депутати Європейського парламенту виступили із заявою, яка визначає Голодомор в Україні 1932−1933 років геноцидом українського народу, і закликали держави — члени ЄС підтримати таке визнання.

«Ми визначаємо Голодомор 1932−1933 років в Україні як геноцид українського народу, який був спрямований на руйнування соціальних основ української нації, її давніх традицій, духовної культури та національної самосвідомості. Ми закликаємо держави — члени ЄС підтримати це визнання та підтримати історичну та правову оцінку Голодомору та злочинів радянської влади», — йдеться у заяві.

Також європарламентарі закликали міжнародну спільноту надати необхідне озброєння для захисту територіальної цілісності України.

«Що ще важливіше, ми наполегливо закликаємо ЄС і всю міжнародну спільноту зробити крок уперед, активізувати зусилля та забезпечити Україну необхідною фінансовою, гуманітарною та військовою допомогою, зокрема необхідним озброєнням для збереження суверенітету України та захисту її територіальної цілісності», — йдеться у тексті заяви.

Автором ініціативи виступив депутат Європейського парламенту від Литви, представник групи Renew Europe Пятрас Ауштрявічюс.

Свої підписи під заявою поставили: євродепутат від Німеччини Міхаель Галлер (EPP), євродепутат від Польщі Влодзімеж Цимошевич (S&D), євродепутат від Польщі Анна Фотига (ECR), євродепутат від Франції Наталі Луазо (Renew Europe), євродепутат від Швеції Шарль Веймер (ECR), євродепутат від Естонії Урмас Пает (Renew Europe), євродепутат від Латвії Іварс Іябс (Renew Europe), євродепутат від Естонії Свен Міксер (S&D), євродепутат від Франції Рафаель Глюксманн (S&D), євродепутат від Литви Андрюс Кубілюс (EPP), євродепутат від Німеччини Міхаель Блосс (Greens/EFA), євродепутат від Угорщини Аттіла ара Ковач (S&D) та багато інших.

Нагадаємо, 1 грудня німецький Бундестаг визнав Голодомор 1932−1933 років геноцидом українського народу. Резолюцію було ухвалено більшістю голосів, без підрахунку, шляхом підняття рук. Проголосували «за» чотири фракції. Ліві та «Альтернатива для Німеччини» утрималися.

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