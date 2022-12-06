«Закінчується найбільш руйнівний період війни»: астрологиня дала прогноз подій в Україні до 11 грудня

Астрологиня Надія Мусієнко дала прогноз подій в Україні до 11 грудня. За її словами, найзапекліші суперечки й гучні ідеологічні сутички можуть відбутися цього тижня.

«Повний Місяць трапиться в точному з'єднанні з ретроМарсом у 17-му градусі Близнюків, у тауквадраті на Нептуні. Він може відкрити завісу таємниць, оприлюднити приховані раніше факти і викрити шахраїв. Ті, хто вірить у казки, можуть бути розчаровані, а ті, хто любить брехати, — стануть жертвою власних інтриг. Важливо не довіряти неперевіреній інформації та не потонути з головою у плітках, здогадках і власних ілюзіях. Марс надає агресивності контактам, войовничості спілкуванню, підвищує аварійність і травматизм, до того ж цього тижня він проходить найближче до землі (таке явище трапляється один раз на два роки, коли він у своєму ретрорусі стає в опозицію із Сонцем). Засоби зв'язку та комунікацій будуть порушені, особливо у дні повного місяця — 7,8 і 9 грудня. Можливо, через погодні умови та інші форс-мажорні ситуації, які можливі в ці дні, нормальне переміщення і пересування може бути також порушено».

За словами астрологині, системи водопостачання можуть працювати з перебоями, можливі проблеми з гарячим водопостачанням і тепломережами.

«Обіцянки, які дають цього тижня, — не будуть виконані, особливо в першій половині тижня. Дві інгресії планет зі Стрільця в Козеріг, які відбудуться цього тижня (Меркурій — 7, а Венера — 10 грудня), — кардинально змінять інформаційний простір, конкретизують мотивації й потреби та сконцентрують увагу на найзлободенніших і ключових питаннях. Дивлячись на те, як „розбушується“ Марс у повний Місяць (точна його фаза 8 грудня, о 6:08), можна припустити, що військова агресія посилиться. Проявлять себе ті, хто використовують нечесні способи ведення війни, провокації, обмани й підробки. Можливі вибухи та аварії біля водойм, на колекторах і трубопроводах із рідиною та хімічними речовинами. Позитивним є той факт, що цього тижня закінчується вплив зловісної квадратури Сатурн-Уран, яка понад два роки випробовує людство на міцність, а разом із нею закінчується і найбільш руйнівний період війни».

Тиждень, йдеться у прогнозі, принесе багато домислів і дезінформації. Можуть оприлюднитися таємні переговори, або в ЗМІ просочиться секретна інформація про них. У будь-якому разі розібратися, хто правий і де правда, буде неможливо.

«Але вже з 7 грудня Меркурій перейде в знак Козеріг, що дасть можливість перейти від теорії до практики, говорити по суті, ставити конкретні завдання і строго виконувати приписи. Але, мабуть, це буде тільки початком ухвалення рішень — результату усіх домовленостей і переговорних процесів доведеться чекати до лютого, коли Меркурій вийде з ретропетлі, у яку він потрапить уже наступного тижня».

Раніше свій «військовий» прогноз на тиждень дав таролог: перша половина тижня буде важкою, а після середи стане легше.

241

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram