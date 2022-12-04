Перша половина тижня буде важкою, після середи стане легше: «військовий» прогноз таролога на наступний тиждень

Учасник та півфіналіст 20-го сезону міжнародної «Битви екстрасенсів» Роман Шептицький, який предрік 23 листопада масований ракетний удар та жертви в Києві та області, спрогнозував ситуацію в Україні з 5 по 10 грудня.

«Щодо загальної ситуації на тижні. Випали дві карти — „Аркан процвітання“ та „Аркан перевернутий“. Таке поєднання означає, що Україна й надалі отримуватиме допомогу для перемоги. Але водночас тиждень буде доволі неспокійним, залишається активна загроза мінувань. Понеділок — день розкриття шпигунів, зрадників та колаборантів. Цього дня раджу бути максимально уважним, день буде непростим. Коли бачитимете когось підозрілого — звертайтесь у служби, аби запобігти біди. Енергетично загроза нападу є і в вівторок. Карти закликають бути максимально підготовленими для майбутніх атак. На середу випала карта „Аркан перевантаження“, це означає шанс, віра та можливість для країни та кожного з нас. Союзи, які допомагають Україні, порадують черговими заявами щодо підтримки. Можливе вирішення ситуації із ЗАЕС, позитивна динаміка відмічатиметься і на фронті. У четвер можливе максимальне підсилення збройної допомоги та прориву ЗСУ. Там, де було неспокійно, може заспокоїтись. У п’ятницю з однієї сторони можна очікувати чогось раптового з позиції тих самих повітряних загроз, з іншої — може трапитись щось те, чого ми довго чекали», — розповів він.

У суботу, вважає екстрасенс, Україну можуть відвідати потужні лідери чи будуть важливі перемовини, які наблизять перемогу.

За словами Шептицького, загалом перша половина тижня буде важкою, після середи стане легше.

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