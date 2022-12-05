Терезам — купувати подарунки, а Близнюкам — економити: фінансовий прогноз на тиждень з 5 по 11 грудня

Останній місяць року завжди непростий через величезні витрати. Тому так важливо раціонально управляти грошима.

Можливо, в цьому допоможе фінансовий гороскоп для всіх символів зодіаку на тиждень з 5 по 11 грудня 2022 року.

Овни

Несприятливий тиждень для того, щоб брати або позичати. Фінансові зобов'язання зіпсують відносини. Вчасно віддати або отримати борг не вдасться. Намагайтеся заощаджувати на всіх покупках, але не на шкоду якості. Високим є шанс отримати несподіваний прибуток.

Тельці

Тандем Юпітера та Нептуна додасть сил та впевненості. Можна займатиметься відкриттям нового бізнесу, обговоренням питань про підвищення зарплати, кар'єрні перспективи, зміну роботи. Від великих покупок зараз краще утриматися — імпульсивні витрати можуть «продірявити» ваш бюджет.

Близнюки

Порада для представників знака: не витрачайте зайве та не розповідайте про свої плани. Якщо важко утриматися від імпульсивних покупок, беріть із собою на шопінг більш економну людину.

Раки

Інвестуйте у проекти, які обіцяють прибуток уже 2023 року. Так ви зможете суттєво покращити матеріальне становище. Позбудьтеся звичок бідних людей — саме вони не дають вам розбагатіти. Будьте обережні при оплаті всіх послуг, у тому числі комунальних.

Леви

Фінансовий гороскоп говорить про сприятливі енергії. У представників знаку настає світла смуга. Вдалими будуть:

походи в банк, укладання угод та купівлі дорогих речей. Відпочивати ще час. Використовуйте дар небесних світил повною мірою.

Діви

Грошові справи вимагають особливої обережності та поважності. Тиждень з 5 по 11 грудня 2022 року буде непростим для Дів. Їм належить займатися рутиною. Проте за раціональність Всесвіт нагородить представників знаку. Ті Діви, які не припустяться помилок, зможуть отримати приємний грошовий сюрприз.

Терези

Фінансові проблеми не уникнути представників знака, які намагаються «втекти» від відповідальності та виконання своїх професійних обов'язків. Гарний час для придбання подарунків рідним. Будь-який день тижня підходить для цього, окрім вівторка.

Скорпіони

Середина тижня сприятлива для передсвяткового шопінгу. Сміливо купуйте новорічну ялинку, подарунки, декор для дому.

Ці покупки принесуть радість та святковий настрій. Однак будьте обережні, знайомлячись із новими людьми — не всі вони будуть приємними.

Стрільці

Зірки радять працювати та максимально реалізувати свої можливості. Лінуватися в жодному разі не можна. Виявляйте активність та ініціативність у роботі. Це сприяє зміцненню матеріального становища. Утримайтеся від необов'язкових подорожей. Покупки та пошуки нової роботи краще перенести на кінець тижня.

Козероги

Очікується продуктивний та вдалий тиждень. Але багатьом представникам знака доведеться витратити трохи більше, ніж вони планували. Новорічні подарунки коштуватимуть трохи дорожче. Щоб це не позначилося у майбутньому на фінансовому становищі, слід активно попрацювати.

Водолії

Важливо продуктивно працювати. Щоб енергії та мотивації вистачило, обов'язково займайтеся справами, які надихають вас. У середині тижня високий ризик зайвих витрат. Вихідні сприятливі для відпочинку вдома.

Риби

Гроші люблять рахунок. Тому обов'язково плануйте усі покупки. Якщо є борги, обов'язково поверніть їх. Хороша неділя для покупок подарунків на Новий рік. У той же час зірки говорять про низький прибуток і конфлікти на роботі. Тримайте свої емоції у себе. Обстановка скоро покращає, а сказані слова повернуть не вдасться.

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