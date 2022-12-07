Безробіття і мобілізація: у Кабміні відповіли, чи можуть призвати до армії українців без роботи

В Україні продовжує діяти військовий стан та загальна мобілізація, тому особи, які не мають офіційного працевлаштування, перебувають на обліку в центрі зайнятості та не мають підстав для відстрочення від призову, можуть бути зняті з реєстрації в центрі та мобілізовані до армії. Нюанси Урядовому Кур'єру роз'яснив заступник міністра соціальної політики Валерій Ярошенко.

За його словами, у разі, якщо безробітний отримав повістку, він повинен надати її копію/виписку до центру зайнятості. Однак, якщо безробітного призвали на навчальні збори, його реєстрація та виплата допомоги по безробіттю не припиняються.

Відповідно до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», після отримання безробітними, зареєстрованими у центрі зайнятості, мобілізаційних розпоряджень, повісток чи розпоряджень військовослужбовців, спеціаліст центру зайнятості знімає його з обліку.

Вже після закінчення служби такі особи мають право знову зареєструватися та отримувати державні виплати. Однак розмір цієї допомоги буде розраховуватись вже на основі заробітної плати, яка була на останньому місці роботи — на службі у Збройних силах України.

Чиновник наголосив, що служба в армії — це офіційна зайнятість, за яку особа отримує заробітну плату. Також військовослужбовці є застрахованими у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування та сплачують податки.

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