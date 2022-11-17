Втекли на захід й ховаються від мобілізації: військком розповів, яке покарання чекає на переселенців-ухилянтів

Як відомо, в Україні продовжили термін дії режиму воєнного стану та мобілізацію.

З початку російського вторгнення з районів бойових дій переїхали тисячі українців, серед яких чоловіки призовного віку. Багато хто з них так і не став на облік у військкомати.



Про це в інтерв'ю ТСН розповів начальник Львівського обласного центру комплектування полковник Олександр Тищенко.



Він зазначив, що на всіх військовозобов'язаних поширюється обов'язок дотримання Правил військового обліку, в яких сказано, що при зміні місця проживання військовозобов'язані та резервісти мають повідомити про такі обставини та стати на військовий облік.



«В ідеалі військовозобов'язані чоловіки та жінки повинні спочатку прийти до свого ТЦК і знятися з обліку і вже потім ставати на облік за новим місцем проживання. Однак, під час обстрілів та окупації частини території це було зробити неможливо. З огляду на ці обставини, військовозобов'язаним дозволено ставати на військовий облік за новим місцем проживання з подальшим зняттям з військового обліку за попереднім місцем реєстрації. На жаль, деякі вирішили таким чином втекти від територіальних центрів, тим самим порушуючи закон», — сказав Тищенко.



Він зазначив, що порушення Правил військового обліку тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (зараз це 510 — 850 грн). Повторне порушення буде коштувати порушнику від 50 до 100 неоподатковуваних доходів громадян — від 850 до 1700 грн.



Нагадаємо, раніше військком Києва заявив, що мобілізаційні заходи будуть проводитись й у 2023 році, щоб українська армія мала резерв, необхідний для наступу.

Тому повістку слід чекати всім військовозобов'язаним чоловікам віком до 60 років.

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