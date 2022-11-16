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В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію: що відомо

20:06 16 листопада 2022
Верховна Рада

Народні депутати продовжили термін дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації до 19 лютого 2023 року. Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк у Telegram.

За відповідні постанови № 8189 і № 8190 проголосували 294 та 297 депутатів.

Зазначимо, що український парламент вже вчетверте голосує за продовження воєнного стану. Після 24 лютого аналогічні голосування відбулися 15 березня, 21 квітня і 15 серпня.

Як писали «ФАКТИ», 8 листопада президент України Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді продовжити на 90 днів дію воєнного стану та мобілізацію в Україні.

Фото: сайт ВРУ

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