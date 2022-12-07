«Жінку зґвалтували та задушили. З будинку винесли гроші та цінності»: стало відомо, хто з рашистів закатував цілу родину із Запоріжжя

У ніч на 18 листопада у тимчасово окупованому селищі Комиш-Зоря (Пологівський район) окупанти жорстоко вбили цілу сім’ю. Жертвами стали 34-річна Наталія Дармобід, її 36-річний чоловік Олександр та двоє їхніх синів — 13-річний Владислав та 6-річний Кирило. Особи військових злочинців встановили OSINT-розвідники «Бджоли». Ними виявилися військовослужбовці 57-го полку 6-ї мотострілецької дивізії 58-ї армії рф. Про це повідомляє «Ріа Мелітополь».

«Між місцевими жителями та окупантами виникла сварка, під час якої загарбники з вогнепальної зброї вбили Олександра і двох малолітніх дітей. Жінку, за словами розвідників, росіяни зґвалтували і задушили. Після вбивства з будинку сім'ї Дармобід зникли гроші та цінні речі, що підтверджують родичі загиблих».

Військовими злочинцями, за словами OSINT-розвідників, є Касьян Іван Юрійович 1991 року народження, село Городна Московської області; Толстіков Андрій Юрійович 1986 року народження, населений пункт Жуково Тульської області. Толстіков, як інформує спільнота «Бджоли», раніше був засуджений за умисне вбивство.

Нагадаємо, що омбудсмен Дмитро Лубінець розповів про звірства рашистів на Херсонщині.



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