Дефіцит потужності залишається високим. Коли «Укренерго» почне відключати світло за графіком

В Україні до графіків відключень можна буде повернутися за два-три дні за умови, якщо за цей час не буде нових ракетних ударів з боку РФ. На даний момент дефіцит потужності в енергосистемі залишається високим.

Про це повідомив голова «Укренерго» Володимир Кудрицький в ефірі «Радіо НВ».

Тоді, за його словами, відключення відбуватиметься кожні чотири години на чотири години.

«Це буде можливим, коли дефіцит потужності в енергосистемі буде знижений до такого рівня, коли можна буде кожні 4 години відключати одну з трьох груп споживачів «, — пояснив він.

Усі споживачі в кожній області поділені обленерго та військово-цивільними адміністраціями на три черги. І ці три черги поперемінно відключаються від енергопостачання, щоб це відбувалося у плановому режимі.

«Ми зараз досить близькі до того, щоб привести дефіцит потужності до таких параметрів, коли ми знову зможемо повернутися до планових графіків. Думаю, що нам ще 2−3 дні буде потрібно. Якщо не буде нових обстрілів, гадаю, що цього тижня ми повинні вийти на планові графіки» , — зазначив він.

Як відомо, в Україні 7 грудня ситуація в енергетиці залишається складною. У низці регіонів, зокрема Києві та Київській області, застосували екстрені відключення електроенергії. Графіки у своїй не діють.

Також екстрені відключення застосовують у Дніпропетровській області, повідомляють у ДПЕК. На Одещині тривають аварійні відключення, а на Запорізькій — вже вдалося перейти до стабілізаційних відключень.

Нагадаємо, напередодні в «Укренерго» розповіли, коли відновлять роботу електромереж після атаки 5 грудня.

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