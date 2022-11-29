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Суспільство та люди

Світло відключатимуть поза графіком: що відомо про ситуацію у Києві

8:47 29 листопада 2022
лампа

У вівторок, 29 листопада, в Києві продовжують застосовувати екстрені відключення електроенергії. Світло вимикатимуть поза графіком.

Про це повідомили в компанії Yasno.

«У Києві за вказівками НЕК „Укренерго“ застосовано екстрені відключення. Графіки відключень тимчасово не працюють, доки ситуація не буде стабілізована», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора, 28 листопада, без світла перебувало 55% абонентів у Києві. При цьому електрики повідомляли, що намагатимуться подавати електроенергію у столиці принаймні по 2−3 години двічі на день.

«ФАКТИ» писали про те, як урятувати побутову техніку при раптовому відключенні світла.

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