Світло відключатимуть поза графіком: що відомо про ситуацію у Києві
У вівторок, 29 листопада, в Києві продовжують застосовувати екстрені відключення електроенергії. Світло вимикатимуть поза графіком.
Про це повідомили в компанії Yasno.
«У Києві за вказівками НЕК „Укренерго“ застосовано екстрені відключення. Графіки відключень тимчасово не працюють, доки ситуація не буде стабілізована», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вчора, 28 листопада, без світла перебувало 55% абонентів у Києві. При цьому електрики повідомляли, що намагатимуться подавати електроенергію у столиці принаймні по 2−3 години двічі на день.
«ФАКТИ» писали про те, як урятувати побутову техніку при раптовому відключенні світла.
62
Читайте також: Готуйте запаси води, їжі та повірбанки: українців попередили про тяжкий наступний тиждень
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram