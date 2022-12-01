Активність ворога збільшилася: українців попередили про можливі ракетні удари

Імовірність ракетних ударів з боку росіян Україною зберігається.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі інформаційного телемарафону .

«Вже минуло вісім днів, відколи було завдано ракетного удару 23 листопада. Тому зберігаємо спокій. Зрозуміло, що ймовірність є, вона буде, ворог не відмовився від таких намірів. Але зрозуміло, що Повітряні сили, Збройні сили робитимуть все для того, щоб зменшити наслідки цих обстрілів, а саме — відбивати повітряну агресію ворога», — сказав він.

За його словами, авіаційна активність ворога на сьогодні збільшилася порівняно з ситуацією, яка була минулими вихідними.

Також він додав, що українські льотчики щодня знищують протиповітряну оборону противника та підтримують бойові дії наземних військ на фронтах.

Нагадаємо, що 23 листопада Росія здійснила масовану атаку по Україні. Ворожі ракети потрапили до об'єктів критичної інфраструктури у кількох областях. Усього було випущено близько 70 крилатих ракет, 51 з них знищено. У багатьох регіонах відбулися аварійні відключення електроенергії, також вони тривалий час залишилися без тепло- та водопостачання.

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