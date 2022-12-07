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Окупанти впевнено прямують до ста тисяч: названо втрати ворога за добу

10:45 7 грудня 2022
Окупанти впевнено прямують до ста тисяч: названо втрати ворога за добу

Збройні сили України ударно «відзначили» своє свято, знищивши минулої доби ще 540 окупантів. Таким чином, загальні військові втрати армії рф з початку її повномасштабного вторгнення в Україну досягли позначки у 92 740 рашистів. Такі дані оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ.

Крім особового складу, було знищено ще 6 танків, 8 артилерійських систем, 14 БПЛА та 21 одиницю спеціальної автомобільної техніки та автоцистерн.

Оперативна статистика Генштабу ЗСУ

Українці традиційно не залишилися байдужими до нових «цифр на табло» і палко подякували своїм захисникам.

Нагадаємо, інформація про величезні втрати армії рф в Україні призводить до того, що війну все менше підтримує молоде покоління росіян, а Курську та області поширюються чутки про можливе вторгнення ЗСУ. У зв'язку з цим триває фортифікаційне обладнання оборонних позицій у прикордонних з Україною районах, констатують у Генштабі ЗСУ.

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