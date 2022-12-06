«Маю честь зараз бути з нашими захисниками й захисницями на Донбасі»: Зеленський зі Слов’янська привітав військових з Днем ЗСУ

В День Збройних Сил України, 6 грудня, президент Володимир Зеленський відвідав Слав'янськ та привітав захисників та захисниць зі святом.

«На сході України сьогодні — найскладніший напрямок. І я маю честь зараз бути з нашими захисниками й захисницями тут, на Донбасі. Вірю, що наступного разу зустрінемося в нашому українському Донецьку, Луганську. Впевнений, що і в Криму. Дякую за цю стійкість і міцність. Ви є форпостом нашої незалежності», — сказав президент та згадав про героїв, які загинули, захищаючи країну.

«Ми пишаємось нашими сухопутними, повітряними силами, військово-морськими силами, силами спецоперацій, військовою розвідкою, десантно-штурмовими військами. Ми пишаємось усіма ЗСУ», — зазначив він та додав: «Шляхи до нашої свободи ведуть через вільний Донецьк, Луганськ і Крим. … Обов'язково повертайтеся живими. Слава вам, нашим захисникам та захисникам!»

Нагадаємо, що речник командування Повітряними Силами ЗСУ Юрій Ігнат закликав українців не нехтувати сигналами тривоги, бо, у тому числі й через свято українських воїнів, рашисти можуть завдати чергового ракетного удару по Україні.

Фото — скріншот

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