Ворог продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямах.

Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки росіян у районах населених пунктів Білогорівка, Верхньокам'яне, Спірне, Яковівка, Бахмут, Біла Гора, Курдюмівка, Новобахмутівка, Мар'їнка та Новомихайлівка, повідомили у Генштабі.



Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 22 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 4 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

Наші військові збили 14 ударних дронів типу Shahed-136, один БпЛА Орлан-10 та ще 2 ворожі безпілотники, тип яких уточнюється.

Підрозділи українських ракетних військ та артилерії вразили пункт управління, 3 райони зосередження особового складу, район зосередження артилерії та боєприпасів окупантів.



Противник продовжує зазнавати втрат. Зростає кількість загиблих окупантів серед мобілізованих Курської області, про що свідчать місцеві засоби масової інформації.



Крім того, через інформацію про людські втрати, війну в Україні дедалі менше підтримує молоде покоління росіян. У місті Курську та області поширюються чутки про можливе вторгнення ЗСУ. У зв'язку з цим продовжується фортифікаційне обладнання оборонних позицій у прикордонних з Україною районах.



Також зростає невдоволення діяльністю військово-політичного керівництва білорусі серед військовослужбовців прикордонної служби та збройних сил цієї країни через загрозу втягування республіки у війну з Україною.



За даними Генштабу, за минулу добу противник завдав 10 ракетних та 33 авіаційних ударів, здійснив 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Від російських ракет постраждали житлові будинки та інші цивільні об'єкти Краматорська, Кривого Рогу, а також села Степове Запорізької області.

Загроза ворожих ракетних ударів по об'єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України зберігається й надалі.



За інформацією керівника ГУР Кирила Буданова, росія може здійснити проти України ще кілька масованих ракетних атак. Але запаси високоточного ракетного озброєння росії виснажуються й вже підходять до завершення.

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