Морози вдарять до мінус 20: народний синоптик здивував прогнозом на зиму

Попри прогнози багатьох синоптиків, що зима буде порівняно теплою, українцям все ж таки варто готуватися до періодів з 20-градусними морозами. Про це у коментарі «Апострофу» розповів народний синоптик Станіслав Щедрін.



За його словами, погода взимку обіцяє бути «м'якою», з відлигою та дощами. Загалом, за прогнозом Щедріна, цього року очікується тепліша зима, ніж була минулого року.



«Цьогорічна зима прогнозується без сильних морозів. Ця зима буде більше схожа на осінь, аніж на зиму», — сказав народний синоптик.



Він додав, що у січні та лютому все ж таки очікуються періоди з сильними морозами.



«Звичайно, будуть і періоди стрімкого похолодання. Так, наприкінці січня та на початку лютого традиційно заходитимуть крижані повітряні маси. Тому буде стрімке падіння температури, місцями навіть до -15, місцями до -20» , — спрогнозував він.



Однак, за словами народного синоптика, періоди похолодання будуть досить нетривалими й триматимуться максимально до тижня.

Нагадаємо, за прогнозом синоптикині Наталі Діденко, 7 грудня в Україну зайде атмосферний фронт, який принесе до більшості областей мокрий сніг та дощ. А невелике потепління очікується вже у вихідні.

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