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Погода

До плюс 10: синоптикиня розповіла, коли в Україні потеплішає

15:58 6 грудня 2022
Бурульки

Синопткиня Наталія Діденко, яка нещодавно розповідала про скоре потепління, прогнозує, що у середу, 7 грудня, країною пройдеться атмосферний фронт, який принесе в більшість областей мокрий сніг та дощ.

За її словами, у східній частині України втримається сильний вітер південно-східного напрямку.

Температура повітря впродовж дня середи очікується:

  • на заході +2+5 градусів;
  • на півночі та в центрі -2+2 градуси (на Сумщині до -4 градусів);
  • на сході -3−6 градусів;
  • на півдні +2+7, в Криму до +10, в Приазов"ї близько нуля.

У Києві 7 грудня передбачається мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ускладнення ситуації на дорогах, поривчастий вітер. Вночі — до -4−6 градусів, вдень потеплішає до нуля.

Фото Наталії Діденко

«Надалі потепління в Україні набере обертів, найближчими вихідними температура повітря підніметься до денних +4+10 градусів», — прогнозує синопткиня.

Нагадаємо, що метеозалежні люди реагуватимуть не тільки на погоду, а й на магнітні бурі. Зокрема, геомагнітне поле Землі буде збудженим 8−9 грудня, 17−18 та 22−24 грудня.

Фото Pixabay

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