Синоптики, які раніше прогнозували, що друга половина вересня характеризуватиметься чергуванням теплих та холодних повітряних мас, не виключають, що нинішня зима виявиться теплішою, ніж у попередні роки. На це впливатиме, зокрема глобальне потепління та явище Ла-Нінья.

«За прогнозами, які є на цей час, очікується, що зима в Україні буде теплою. Усі останні роки ми не бачимо суворих зим. У нас практично не було зими у 2019−20 роках. І всі наступні та попередні зими були також теплими. Температура повітря постійно підвищується, і особливо це помітно в зимовий період», — цитує «Обозреватель» завідувачку відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України Віру Балабух.

Так, згідно зі звітом Міжнародної урядової групи експертів зі зміни клімату, зараз показники температур досягають безпрецедентних значень. Таких показників не було останні тисячі років. Йдеться про посуху дуже великих масштабів.

«Велика ймовірність, що зима буде теплою, але це не відкидає можливості короткочасних заходів холодного арктичного повітря на територію України, коли температура знижуватиметься», — зазначає Балабух. Не виключено, що у зимовий період середньодобова температура становитиме від -5 до +5 градусів, як і у попередні роки.

У прогнозі також зазначається, що завдяки Ла-Ніньї (океанічне та атмосферне явище, яке є холоднішим аналогом Ель-Ніньо) та іншим тенденціям у природі, на Європу очікує тепла зима. Температура повітря буде вищою за середню в більшій частині північної та північно-центральної Європи. Але найтепліше буде в центрі Європи. Втім, синоптики не виключають й періодів з великою кількістю холодних фронтів та холоднішими днями.

На півночі та північному заході Європи взимку очікуються опади в межах норми й трохи вище, а у центрі Європи — менше.

Нагадаємо, що директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда заявляв, що ймовірність дуже холодної зими в Україні мізерна. За його словами, не виключаються морозні періоди, можливо й сильні, але вони будуть короткими та на загальному періоді зими не позначаться.

Фото Pixabay

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