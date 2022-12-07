Всесвітній день української хустки: історія свята та гарні листівки

У середу, 7 грудня, в Україні відзначають не лише день святої Катерини, а й Всесвітній день української хустки.

Свято з'явилося у 2019 році, але завдяки українській діаспорі воно набуло всесвітньої популярності.

Хустка з давніх-давен була важливим символом української культури. Мета свята — об'єднати жінок різних професій, віку та національності задля збереження українських традицій.



Раніше українки носили хустку протягом усього року. Платок об'єднував жіночі покоління й передавався від матері до дочки.

Для заміжньої жінки він був обов'язковим головним убором. Молоді жінки носили білі або яскраві хустки, старші темні, вдови чорні.



Хустка — особливе вбрання українок. Тут поєднуються стримані кольори та витончені малюнки, яскраві фарби та ніжні візерунки, що наголошують на природній красі українок.

Значну роль відігравала хустка під час весілля. Якщо хлопець мав серйозні наміри щодо дівчини, він дарував їй дорогий подарунок — чоботи, намисто чи хустку. Потім хусткою «покривали» молоду на весіллі.

Покриття голови молодої — так само важливий ритуал, як і розпускання коси. Весільний коровай дружби також обов'язково несли на хустці, а його шматочки роздавали гостям за допомогою маленьких хустинок.

Нагадаємо, вчора українці відзначали День Збройних Сил України, в яких поряд з чоловіками служать багато українських жінок. Військові — це меч і щит України, завдяки яким Україна живе та бореться з ворогом.

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