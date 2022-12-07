З днем ангела Катерини: душевні привітання та гарні листівки

7 грудня віруючі вшановують пам'ять Катерини Олександрійської, яка постраждала за християнську віру.



В народі її вважають покровителькою шлюбу та кохання.



Ім'я Катерина має грецьке походження, воно утворилося від грецького імені «Хайкатерина», що в перекладі означає «вічно чиста».

За життя Катерини сміливі та спокійні одночасно, їхня добродушність і скромність підкорює не одне серце.



«ФАКТИ» зібрали теплі привітання та яскраві листівки, присвячені маленьким Катюшам та дорослим Катеринам.

С Днем святой Екатерины!

Пусть от бед она хранит,

Бережет твоих любимых

И тебя от всех обид.

Покровительница знаний

Дарит мудрости запас,

В исполнении желаний

Пусть поможет, сил придаст!





У Катюши именины,

В день 7 декабря,

С Днем святой Екатерины

Поздравляю я тебя!

Пусть такой чудесный праздник

Принесет тебе красу

И белей, чем снег прекрасный,

Дарит в жизни полосу!

С днем ​​ангела, Катя, поздравляю,

Здоровья крепкого желаю,

Пусть исполнятся мечты,

Все ожидания и надежды.

Луна и звездочки ясные,

Пусть светят тебе в ночи.

А в день пусть солнышко сияет,

И своим теплом согревает.

Пусть ангел тебя хранит,

И всегда на помощь спешит.

Катерино, в день Ангела бажаю кохання, натхнення, щастя світлого, здоров'я. І нехай тебе завжди оберігає Боже!

***

День ангела сьогодні у тебе Катерина із цим святом я вітаю! Здоров'я, мудрості та добра тобі на триста років бажаю!

***

Вітаю тебе Катерина із Днем Ангела! Нехай цей день буде для Тебе справді глибокорадісною та наповненою Божою присутністю!

Нагадаємо, вчора українці відзначали День Збройних Сил України. Свято відзначається щорічно у день ухвалення у 1991 році закону України «Про Збройні Сили України». Цього року його важливість зросла ще більше, адже ЗСУ — це меч і щит України, завдяки нашим військовим Україна живе та бореться з ворогом.

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