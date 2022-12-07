З днем ангела Катерини: душевні привітання та гарні листівки
7 грудня віруючі вшановують пам'ять Катерини Олександрійської, яка постраждала за християнську віру.
В народі її вважають покровителькою шлюбу та кохання.
Ім'я Катерина має грецьке походження, воно утворилося від грецького імені «Хайкатерина», що в перекладі означає «вічно чиста».
За життя Катерини сміливі та спокійні одночасно, їхня добродушність і скромність підкорює не одне серце.
«ФАКТИ» зібрали теплі привітання та яскраві листівки, присвячені маленьким Катюшам та дорослим Катеринам.
С Днем святой Екатерины!
Пусть от бед она хранит,
Бережет твоих любимых
И тебя от всех обид.
Покровительница знаний
Дарит мудрости запас,
В исполнении желаний
Пусть поможет, сил придаст!
У Катюши именины,
В день 7 декабря,
С Днем святой Екатерины
Поздравляю я тебя!
Пусть такой чудесный праздник
Принесет тебе красу
И белей, чем снег прекрасный,
Дарит в жизни полосу!
С днем ангела, Катя, поздравляю,
Здоровья крепкого желаю,
Пусть исполнятся мечты,
Все ожидания и надежды.
Луна и звездочки ясные,
Пусть светят тебе в ночи.
А в день пусть солнышко сияет,
И своим теплом согревает.
Пусть ангел тебя хранит,
И всегда на помощь спешит.
Катерино, в день Ангела бажаю кохання, натхнення, щастя світлого, здоров'я. І нехай тебе завжди оберігає Боже!
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День ангела сьогодні у тебе Катерина із цим святом я вітаю! Здоров'я, мудрості та добра тобі на триста років бажаю!
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Вітаю тебе Катерина із Днем Ангела! Нехай цей день буде для Тебе справді глибокорадісною та наповненою Божою присутністю!
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