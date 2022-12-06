«Найвідважніші, найдосвідченіші, найпрофесійніші воїни у світі»: гарні картинки та привітання з Днем ЗСУ

6 грудня українці, що борються з російською агресією, відзначають День Збройних сил України. Це — святковий день на честь ЗСУ, встановлений постановою Верховної Ради. Він відзначається щорічно — в день ухвалення 1991 року закону України «Про Збройні сили України».

Це свято завжди відзначалося з гордістю та пошаною, але у 2022 році під час повномасштабної війни його важливість зросла ще більше. ЗСУ — це меч і щит України, наша опора і захист. Найкращі сини і дочки України борються в Збройних силах за незалежність і свободу своєї Батьківщини.

Вітання з Днем Збройних сил України

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Українська армія — сила і гордість нашої Батьківщини. Українські військові довели, що вони найвідважніші, найдосвідченіші, найпрофесійніші воїни у світі. Бажаємо кожному захиснику і захисниці повернутися додому цілими і неушкодженими, і принести з собою перемогу!

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Вітаємо всіх доблесних і хоробрих чоловіків і жінок, які потужною стіною захищають свою рідну Україну від окупанта! Неможливо висловити словами нашу безмежну вдячність. Нехай Господь береже кожного українського воїна. Україна пишається своїм військом. Слава Збройним Силам України! Слава Україні!

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У світле свято України,

В День українських Збройних Сил,

Бажаємо від душі ми,

Щоб солдат щасливо жив!

Ситий був і не тужив,

Щоб спокійно вночі спав,

Зброю біля себе мав!

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Збройні сили України —

Слава, гордість, міць країни!

Захищають мир, свободу

Служать рідному народу!

Щира шана і подяка

Хлопцям, молодим солдатам,

Що строкову службу чесно

Сприйняли, як борг почесний!

Матері й батьки шановні

Вихованням послідовним

Відчуття патріотизму

І повагу до Вітчизни

Нагадаємо, 14 жовтня в Україні відзначають День захисників та захисниць.

Фото: vesti.ua, naurok.com.ua, myizyum.in.ua, vlasno.info

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