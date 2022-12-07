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Видав телефон: у Херсоні спіймали прихильницю окупантів

13:52 7 грудня 2022
Видав телефон: у Херсоні спіймали прихильницю окупантів

У звільненому від рашистів Херсоні поліція продовжує нести посилений варіант чергування. І ось 6 грудня під час коменданської години поліцейські помітили жінку, яка побачивши інспекторів, різко пришвидшила свій рух, повідомили в Херсонській міськраді.

Зупинивши громадянку та перевіривши її телефон, охоронці порядку виявили у месенджері групи проросійського характеру, фото обстрілів та дзвінки на номери абонентів з країни-агресора.

Тому імовірну колаборантку затримали і доставили до фільтраційного центру.

Чи висуватимуть їй підозру, з'ясується під час слідчих дій.

Нагадаємо, раніше в Херсонській області СБУ затримала «фінансиста"-колаборанта, який ховався від Сил оборони України в місцевій лікарні.

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