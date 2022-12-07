Дві будівельні компанії у Дніпропетровській області отримали замовлення від ОДА та її підрозділів на понад 2 млрд грн, у тому числі на реконструкцію льодової арени ДС «Метеор». При цьому статутний капітал однієї фірми становить лише 200 грн, а другої — 1000 грн. Обидві компанії, як пише «Обозреватель», пов'язані із першим заступником голови Дніпропетровської облради Геннадієм Гуфманом, який є керівником місцевого відділення ОПЗЖ.

Про це свідчать дані з відкритих джерел. Йдеться про ТОВ «Будівельна група «АЛЬФАБУД» та ТОВ «Будівельна компанія «ПРЕМ'ЄР БУД». Згадані замовлення від ОДА вони отримали у 2021−2022 роках. Засновником ТОВ «Будівельна група «АЛЬФАСБУД» є Петрова Ірина Анатоліївна за сумісництвом є керівником партії «Соціальна реконструкція». У 2020 році керівником цієї партії був Євген Моршинін, який разом із Євгеном Ліфшицем та Геннадієм Гуфманом є одним із засновників ТОВ «Гостиничний сервіс», — йдеться у статті «Обозревателя». Видання пише, що «Соціальна реконструкція» — назва найбільш «розпіареної» програми з благоустрою у Дніпрі від місцевої ланки ОПЗЖ та особисто Геннадія Гуфмана.

Крім того, керівник ТОВ «СК «АЛЬФАБУД» — Андрій Стрілець також є директором: ТОВ «АС-БІЛДІНГ», ПП «УКР.БУД», ТОВ «ЕНЕРГО БУД УКРАЇНА». У 2020 році Стрілець був керівником ТОВ «СТІЛ ГЛОБАЛ ОРІДЖИНАЛ», Бенефіціаром якого в той час вважався Євген Ліфшиць — один з близьких бізнес-партнерів Геннадія Гуфмана.

За останні два роки ТОВ «Будівельна група «АЛЬФАБУД» була учасником у 138 закупівлях, ставши переможцем у 131 закупівлі на суму 858,46 млн грн. Реально підписано 122 договори на суму 729,78 млн грн. При цьому 78% цих тендерів припали на Дніпропетровську ОДА та її підрозділи. Компанія отримала всього замовлень приблизно на 575 млн грн.

• 117,5 млн грн на капітальний ремонт Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 89;

• 72,1 млн грн — на капітальний ремонт ЗОШ № 9;

• 61,8 млн грн — на реконструкцію Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 37,

• 56,9 млн грн — на капітальний ремонт КЗ «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 295 та низку інших.

Інша надуспішна компанія ТОВ «Будівельна компанія «ПРЕМ'ЄР БУД» зі статутним капіталом в 1000 грн отримала підряди від області на 1,45 млрд грн.

Протягом двох років брали участь у 12 держзакупівлях, ставши переможцями у 8 із них на приблизну суму 1,6 млрд грн. З них від ДніпроОДА у 2021−2022 pp. — два підряди на суму 1,45 млрд грн.

«Зокрема, — на реконструкцію палацу спорту „Метеор“ (м. Дніпро, вул. Макарова, 27 А), на що було виділено понад 1,365 млрд грн. БК „ПРЕМ'ЄР БУД“ також входить до орбіти Гуфмана-Ліфшиця. Наприклад, досвід роботи ТОВ БК „Прем'єр Буд“ підтвердила листом від ТОВ „Будівельно-монтажне товариство Дніпро“, підписане Євгеном Ліфшицем», — пише «Обозреватель».

За інформацією ЗМІ, Ліфшиць є давнім бізнес-партнером Геннадія Гуфмана. Обидва вважаються засновниками ТОВ «ГОТЕЛЬНИЙ СЕРВІС». Також Ліфшиць є директором ПП «ІР-ІНВЕСТ-ГРУП», засновником та бенефіціаром якого є Гуфман.

Євген Ліфшиць протягом 1996−2017 років був керівником ТОВ «РІЕЛТІ», одним із засновників якого є Геннадій Гуфман. Також Ліфшиць з 2001 року вважається керівником підприємства з іноземними інвестиціями «УКРТЕХСПЛАВ» та з 2003 року — дочірнього підприємства з іноземними інвестиціями «ІР-МВ», бенефіціаром яких є Гуфман.

За даними YouControl, Євген Ліфшиць у середині липня 2022 року отримав від Геннадія Гуфмана будівельні компанії ОВ «ІНТЕР СЕРВІС ПЛЮС», одним із засновників якої є Геннадій Гуфман (у декларації Гуфмана за 2020 рік зазначено, що йому належали 75% активів). ТОВ «ПРОСТІР НЕРУХОМІСТЬ», яке у декларації Гуфмана за 2020 рік теж значиться як його власність, ТОВ «Прем'єр Девелопмент», бенефіціарним власником якого. за даними Clarity Project, є Геннадій Гуфман. Крім того, Ліфшиць отримав балансове майно цих фірм. Від першої — будівлі, від другої — 4 будівлі та 4 автомобілі.

Як писали ЗМІ, 14 листопада перший заступник голови Дніпропетровської облради Геннадій Гуфман подав у відставку. При цьому від депутатського мандату він відмовився. Більше того, втікши за кордон, Гуфман продовжує впливати на Дніпропетровську облраду.

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