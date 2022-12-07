Подарунки повні 8 грудня: які бажання можна загадувати різним знакам зодіаку

Повня — містична пора. З одного боку, вона впливає на стан людини, активізує багато негативних процесів, породжує агресію, а з іншого є сприятливим моментом для загадування бажань.

Повний місяць у Тельці, який очікується 8 грудня 2022 року, стане для цього ідеальним часом, але його бажано провести на самоті. Загадувати можна будь-які бажання, проте для кожного знаку зодіаку повний Місяць відкриває свої особливі можливості.

Овен

У день грудневої повні Овни можуть загадувати будь-які бажання, пов'язані з грошима та нерухомістю. Місячні енергії схильні до збільшення доходів і виконання вашої мрії про власний будинок або квартиру. Не пропустіть можливість активізувати ці енергії, якщо придбання житла було у ваших планах.

Телець

Місяць цього разу прихильний до Тельців, і вони можуть загадувати будь-які бажання. Але особливо активно місячні енергії працюватимуть щодо тих, які спрямовані на саморозвиток, самовдосконалення та досягнення особистих результатів у якійсь справі.

Близнюки

Цього місяця Близнюкам можна помріяти про далекі країни, навколосвітні подорожі, поїздки в цікаві місця, нові знайомства і зустрічі з давніми друзями. Усьому цьому сприятиме майбутній повний місяць. Головне, не пропустити найсприятливіший період, який припадає на ранок 8 грудня.

Рак

Ракам на період грудневого повного місяця можна планувати велику покупку, про яку вони давно мріяли. Зроблена цього дня, вона буде особливо вдалою та відкриє для вас нові можливості.

Лев

На Левів чекає виконання бажань, пов'язаних із роботою, професійною діяльністю, кар'єрою. Все, що ви задумаєте цього дня, всі плани, які ви складете на перспективу, неодмінно будуть виконані. І це відкриє вам нові великі перспективи.

Діва

Повний Місяць принесе Дівам удачу під час участі в якомусь конкурсі, змаганні чи лотереї. Сміливо можете спробувати у цьому щастя, маючи найвищі шанси на успіх. З бажань найімовірнішими для виконання будуть ті, які пов'язані з домівкою та сім'єю.

Терези

Терезам, які мріють про зміну роботи, професії або роду діяльності, можна сміливо використовувати цей час для позитивних змін. Також велика ймовірність виконання будь-яких бажань, пов'язаних із оплатою вашої праці та додатковими джерелами доходу.

Скорпіон

8 грудня Скорпіони можуть загадувати бажання, пов'язані зі зміною свого сімейного статусу чи позитивними змінами у сім'ї. Це сприятливий час для пропозиції руки та серця, весілля, вінчання. Також цей день сприятливий для перемир'я та відновлення втрачених сімейних стосунків.

Стрілець

Стрільцям можна загадувати будь-які бажання, пов'язані з колективною творчістю, якоюсь спільною діяльністю, роботою в команді, зустрічами з колегами, важливими переговорами. Енергія Місяця допоможе здійснити найсміливіші починання і відкриє шлях для розвитку та руху вперед.

Козеріг

Втомлені від самотності Козероги можуть попросити Всесвіт про зустріч із близькою за духом людиною, сімейні Козероги — про народження довгоочікуваної дитини. Ваше бажання обов'язково здійсниться, і щастя вже на початку наступного року постукає у ваші двері.

Водолій

Водолії в день грудневої повні можуть загадувати бажання, пов'язане з якимись побутовими змінами в житті, наприклад, переїздом, будівництвом, ремонтом у будинку. Сама собою матеріальна складова цього бажання, можливо, не дуже актуальна, але вона відкриє для Водолія великі можливості в майбутньому.

Риби

Груднева повня буде прихильною до творчих натур. Тому Рибам, які загадали бажання, що має творчий початок, напевно, посміхнеться успіх. Жінкам-Рибам можна загадувати бажання, пов'язані з материнством.

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