Продала малолітню доньку у сексуальне рабство: шокуючі подробиці злочину, який вчинила киянка

Шевченківський районний суд міста Києва виніс вирок жінці, яка займалась розбещуванням своєї малолітньої доньки та за кошти навіть дозволила дорослим її ґвалтувати. Про це стало відомо з опублікованого вироку у реєстрі.

Згідно з матеріалами справи, у 2015 році жінка почала вчиняти розпусні дії інтелектуального характеру. Вона вела цинічні розмови з 5-річною на той час донькою на сексуальні теми, демонструвала предмети сексуального характеру.

Протягом 6 років, в період з 2015-го по 2021 рік, насильницьким способом горе-мати замінювала дитячі іграшки та предмети дитячого навчального характеру на сексуальні іграшки. За допомогою них та інших предметів вчиняла непристойні дотики до дитини. Крім цього, весь цей час жінка створювала за участю власної дитини порнографічні зображення, відеопродукцію, які містили відверті сцени сексуально-насильницьких дій, навіть катування. Відомо понад десяток таких епізодів, які слідчі описали в матеріалах справи, й кожен з них відверто шокує…

Згідно з висновком експерта, такі світлини та відео відносяться до творів, що пропагують культ насильства та жорстокості.

Не маючи роботи, горе-мати вирішила заробити на інтимних фотографіях та роликах із насильством доньки. Для цього розмістила в інтернет-мережі на сайті безкоштовних оголошень «Ukr.go» в розділі «знайомства» оголошення щодо потреб у фінансовій допомозі. А влітку 2020 року жінці запропонували платну передачу малолітньої доньки з метою її сексуальної експлуатації, тобто примусового надання сексуальних послуг. Киянка погодилась. Клієнт-незнайомець мав регулярно перераховувати жінці 30 тисяч гривень за те, щоб її дитину ґвалтували… Для цього він прилетів з іншої країни до столиці, після чого направився до заздалегідь орендованої для зустрічі та передачі дитини квартири. За даними слідства, відомо про три епізоди сексуального насильства проти дівчинки, за які жінці дали 30 тисяч гривень.

Та, на щастя, «матір» затримали поліцейські та інкримінували їй відразу декілька статей: розбещення дитини, насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом із застосуванням фізичного насильства, катування, примушування неповнолітньої особи до участі у створенні творів, що пропагують культ насильства й жорстокості, виготовлення зображень та відеопродукції порнографічного характеру за участю дитини, умисне зберігання дитячої порнографії без мети збуту чи розповсюдження.

Затримана у суді свою вину визнала повністю. Мовляв, дуже шкодує та готова понести відповідне покарання. Жінку засудили до 10 років позбавлення волі з позбавленням права займатися певною діяльністю, а саме — використовувати інформаційно-телекомунікаційні системи, строком на 3 роки. Крім того, інформацію щодо засудженої включать до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітніх осіб…

Як повідомляли «ФАКТИ», нещодавно «пастора» зі Львова засудили за 147 епізодів розбещення малолітніх дівчаток.

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