рф завдала удару по прифронтовому місту на Донбасі: що відомо

Армія рф піддала жорсткому обстрілу місто Курахове в Донецькій області (воно знаходиться неподалік від Соледара і Бахмута). Як повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, під вогнем опинилися ринок, автостанція, заправки та житлові будинки.

Наразі відомо про вісьмох загиблих мешканців міста, ще п'ятеро зазнали поранень.

«Черговий злочин росіян на нашій землі — фіксуємо його й долаємо наслідки. Окупанти за все триматимуть відповідь», — написав Кириленко, показавши відео з місця подій.

Згодом на трагедію відреагували у президента Зеленського — заступник голови ОП Кирило Тимошенко додав, що ворог використав РСЗО «Град».

Нагадаємо, від початку війни передумовою російської армії було захоплення Донбасу. З цією метою росія почала наступ з Ізюму на Слов'янськ та Краматорськ. Коли ж ця операція провалилася, росіяни передислокували свої сили на схід і змінили напрямок наступу. «Виявилося, що Бахмут був найбільш укріпленим містом у цьому районі і був ключем до виходу росіян на Слов'янсько-Краматорську дугу», — констатував колишній командувач Сухопутних військ Польщі генерал Вальдемар Скшипчак.

Фото t. me/tymoshenko_kyrylo



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