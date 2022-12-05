«Бахмут — ключ до перемоги на Донбасі. Це серце, яке росіяни хочуть вирвати у країни»: військовий експерт

Колишній командувач Сухопутних військ Польщі генерал Вальдемар Скшипчак, відповідаючи на запитання місцевої агенції PAP про оперативне значення міста Бахмут, за яке точаться інтенсивні бої між російською та українською арміями, оцінив його як «ворота в Донбас».

«Бахмут — ключ до захоплення Донбасу. Це, в свою чергу, є для України тим, чим є Сілезія для Польщі, — заявив він — Це економічний та промисловий центр, серце цієї країни. Таким чином, росіяни хочуть вирвати це серце з цієї держави».

Генерал наголосив, що від початку війни передумовою російської армії було захоплення Донбасу. З цією метою, додав він, росія повела наступ з Ізюму на Слов'янськ та Краматорськ з метою «відрізати Донбас від зв'язку із Заходом». Коли ця операція провалилася, росіяни передислокували свої сили на схід і змінили напрямок наступу.

«Виявилося, що Бахмут був найбільш укріпленим містом у цьому районі і був ключем до виходу росіян на Слов'янсько-Краматорську дугу», — сказав Скшипчак.

Відповідаючи на запитання щодо змін у тактиці російської армії, яка останнім часом знизила інтенсивність застосування артилерії, він оцінив, що «росіяни зрозуміли, що не треба стріляти „по гектару“, а треба стріляти там, де є об'єкти, які мають військове значення».

«Росіяни навчилися воювати в українців. Українці ніколи не витрачали боєприпаси даремно і завжди били туди, куди треба. Росіяни зрозуміли, що удари звідусіль великою кількістю артилерії не принесуть успіху в бою» — сказав він.

Скшипчак наголосив, що артилерія все ще важлива на полі бою, але не артилерія, а піхота, яка займає ворожу територію, визначає перемогу. При цьому він підкреслив, що у цій війні військово-повітряні сили чітко обмежені, їх застосування паралізоване великою насиченістю засобами протиповітряної оборони.

Нагадаємо інтерв’ю воєнкора Юлії Кирієнко «ФАКТАМ» про бої під Бахмутом: «Россіяни не рахують людей. Це якесь шалене стадо».

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