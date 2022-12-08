Маша Єфросініна розповіла, як ледь не загинула через заздрість колеги

Телеведуча та блогерка Маша Єфросиніна, яка раніше різко відповіла Ксенії Собчак на звинувачення у брехні, розповіла моторошну історію, як вона ледь не загинула. Трагічний випадок стався чотири роки тому на дні народження Юрія Горбунова. Тоді Марія провалилася на понтоні та пішла під воду, наштрикнулася на металевий прут. Цей випадок ледь не коштував їй життя.

«Я пам'ятаю, що був неймовірно крутезний настрій, все було на свіжому повітрі, він зробив день народження на воді, на річці. На дерев'яному понтоні. На Трухановому острові. Я з букетом квітів, Тимур трохи позаду, приходжу вітати Юрка, дарую йому квіти, бачу Катю Осадчу, за 10 кроків від мене. Купа людей, всі п'ють, співають. І саме я роблю три кроки, піді мною провалюються дошки, я йду під воду. Під водою стирчать такі шпали, залізні штирі, один з них проштрикує мені стегно, в сантиметрі від живота. Тобто ще сантиметр і вона б мені повністю проткнула й вилізла б десь в районі горла, я б була вже мертва», — розповіла Маша подрузі Олі Поляковій в новому випуску «Дорослих дівчаток».

Замість святкування Єфросініна опинилася в лікарні, від болю вона втратила свідомість. Після дружньої розмови наступного дня Юрій Горбунов порадив подрузі звернутися до спеціальної людини, оскільки цей випадок його насторожив.

«Мені знайшли людину, до якої як то кажуть, їздить весь Київ. Я до неї приїхала. Вона робить дуже розповсюджену в Україні штуку, це називається „виливати на віск“, і ніби з тебе вся нечисть, наврочення сходить. І вона сказала, що мені реально пороблено на професійну смерть від 2014 року. Як я звільнилася з Нового каналу, в мене дійсно ніяк не складалася кар'єра. Що не шоу, то невдача, провал. Який кастинг — мене не беруть. Йду на якісь проби: „Ви нам дуже подобаєтесь, але проект не запускається“. Три, чотири роки у мене ну не пре. Але не лише на професійну смерть, а й на те, що я завжди ходитиму по лезу. Тобто зі мною фізично щось таке страшне буде траплятись, а там типу, як піде», — вперше поділилася Маша подробицями.

За словами телеведучої, вона здогадується, хто їй міг наврочити. Вона підозрює колегу, якій не давала спокою популярність Марії. Втім називати ім’я цієї колеги вона відмовилася.

«Зроблено моєю колежанкою, якій не дає спокою моя кар'єра і мої великі проекти. Не знаю, хто це, їй з цим жити. Але ця жінка достатньо часто розповідала, що вона вірить у все це і робить все це. 2018 року, після того, мене кличуть на „Танці з зірками“ і потроху пішло все. Потім я повернулася на екрани, потім почалися декілька шоу, у 2019 році в мене була вже купа проектів, кіно, 2020 рік, COVID, ми розвинули „Екзамен“, пішов YouTube-канал», — поділилася Єфросиніна.

Також Маша розповіла, як її син шукає в інтернеті, як вбити путіна.

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