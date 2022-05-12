«Мій син гуглить, як прибрати путіна»: Маша Єфросініна розповіла про материнство під час війни

Ведуча і громадська діячка Маша Єфросініна, яка відчула себе під час війни поганою матір'ю, розповіла про новий етап свого материнства і про те, як розмовляє з дітьми про ситуацію, що склалася.

Марія зізналася, що бути мамою в такі складні часи для неї, як і для багатьох жінок, непросто. Особливо — далеко від дому, без чоловіків та рідних.

«Я не заздрю всім мамам. Я вішаюсь, чесно кажучи, тому що у 42 роки я повністю починаю свій материнський шлях, можна сказати з нуля. Я маю готувати, прати. Зараз усі жінки скажуть: «Ми це й так робили. Але у кожного свій шлях та своє життя. Я паралельно ще не перестаю працювати. Іноді мені хочеться сказати дітям: «Можете десь на 3 години зникнути?». Власне, я їм так і говорю. Вони мені кажуть: «Так, тільки дай поїсти», — розповіла Марія програмі «Зірковий шлях».

Єфросініна каже, що вчиться жити в нових реаліях і виробила кілька порад, як емоційно впоратися з ситуацією і не збожеволіти.

«Якщо ви маєте можливість залишитися наодинці з собою хоча б на півгодини — зробіть це не тільки для себе, але й для своїх дітей. Ми зараз почали дуже зриватися на дітях. Це нормально, як кажуть психологи, тому що ми не роботи, діти завжди хочуть дуже егоїстично свого самозадоволення за наш рахунок. Так було і буде, але треба робити ще знижку на те, що ми живемо всі не у своїх будинках, не у своїй сфері, не там, де вулиця має твій улюблений запах. Ти всюди чужа: за кордоном ти, чи ти вимушено переїхав на захід України. Якщо ти залишив свій будинок, географія вже не має значення. І дітям завжди потрібна щаслива мати. А ми зараз базово нещасливі. Єдине, що я роблю, якщо я розумію, що неправа, перетисла — я вмію вибачитися», — поділилася Єфросініна.

Ведуча впевнена, що завжди потрібно опановувати себе, можна навіть поплакати і потім визнати перед дитиною свою неправоту.

«Вони так подорослішали усі. Я вчора побачила, як мій син гуглить, як прибрати путіна, Боже! Дитина, яка ще 3 місяці тому дивилася міньйонів», — каже Єфросиніна.

Раніше телеведуча розповідала, як погрожували її синові через її позицію.

100

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter