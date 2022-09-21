«Ці люди вміють лише звинувачувати інших»: Єфросініна різко відповіла Собчак на звинувачення у брехні

Телеведуча Маша Єфросініна, яка раніше викрила Ксенію Собчак в жадібності та псевдожурналістиці, відреагувала на її закиди у цькуванні «хороших росіян» та звинувачення українців у нацизмі. Після скандалу за участю російської моделі в рекламній кампанії бренду Zara Собчак написала гнівний пост, в якому дорікнула українцям у цькуванні «не тих» і назвала це проявом нацизму.

Єфросиніна зрозуміло пояснила Собчак, що нацизм доречніше вживати в описі її народу, який вбиває українців, знущається з жінок і дітей.

Ксенія не зволікала з відповіддю та звернулася до української телеведучої в соцмережах. Вона заявила, що не називала українців нацистами та звинуватила Машу у брехні.

«Вам не соромно спотворювати мої слова? Чому ви боретеся з усіма росіянами, а не з тими, хто підтримує війну? Нацизм, якщо раптом ви не знаєте, — це коли людей дискримінують за принципом нації… Мені шкода, що ви вдаєтеся до брехні й маніпулюєте своєю аудиторією — „вона назвала українців нацистами“. Це брехня. Такого не було. Я лише нагадала, що не можна дискримінувати націю. Можна дискримінувати лише людей, які роблять зло. Людей, які приймають рішення», — написала Собчак.

Єфросініна публічно різко відповіла на випад росіянки та нагадала про те, хто насправді розпалює ненависть, прийшов на нашу землю з війною та творить звірства над українцями.

«Серйозно? Це Ксенія Собчак щойно розшифрувала мені, що таке нацизм? Мені? Людині, чий народ досі відкопують з-під землі закатованих? Ці люди вміють лише звинувачувати інших у брехні! І не бачать скло у своїх очах, це ДНК їхньої нації», — відповіла Єфросініна.

Раніше Олексій Суханов назвав Собчак лялькою кремля та закликав не вірити їй.

А телеведуча Катерина Осадча закликала забути про популярних росіян та звертати на них увагу у ЗМІ.

Фото instagram.com/mashaefrosinina

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