Рашисти обстріляли Торецьк: є жертви (фото)

Противник, який протягом доби завдав 2 ракетних та 3 авіаційних удари, а також здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, вчергове накрив вогнем Торецьк.

Як повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, одна людина загинула, двоє були поранені внаслідок артобстрілу.

Фото зі сторінки Павла Кириленка

Фото зі сторінки Павла Кириленка

Снаряди влучили у приватний сектор — зруйновано та пошкоджено щонайменше 12 будинків.

«Росіяни вкотре цинічно обстрілюють цивільних — продовжують свою тактику терору. Кожен, хто досі залишається на Донеччині, наражає себе на смертельну небезпеку!» — додав він.

Фото зі сторінки Павла Кириленка

Фото зі сторінки Павла Кириленка

Павло Кириленко закликав люде вчасно виїжджати з небезпечних районів.

Напередодні він повідомляв про удар рашистів по місту Курахове, де під вогнем опинилися ринок, автостанція, заправки та житлові будинки. Повідомлялося про вісьмох загиблих та п'ятьох поранених.

Фото зі сторінки Павла Кириленка

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