В росії запустили фейк про велику винагороду за вбивство російських солдатів в Україні, — Генштаб

У Генштабі ЗСУ повідомили про чергові обстріли рашистів — протягом доби противник завдав 2 ракетних та 3 авіаційних удари, а також здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах вздовж лінії зіткнення.

«Вчергове ударів зазнали об’єкти цивільної інфраструктури міст Куп’янськ, Золочів та Очаків», — йдеться у вечірньому зведенні.



Загарбники продовжують завдавати ударів по Чернігівщині, Сумщині, Харківщині. Обстріли ведуться з мінометів та ствольної артилерії. Авіаційного удару окупанти завдали неподалік Кам’янки.

На Куп’янському та Новопавлівському напрямку противник веде оборону. На Бахмутському та Авдіївському — зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони двадцяти двох населених пунктів. На Херсонському напрямку ворог веде оборонні дії. Здійснив танкові та артилерійські обстріли районів сімнадцяти населених пунктів.

«На території російської федерації поширюється фейкова інформація, направлена на дискредитацію військово-політичного керівництва України, а саме, надаються нібито докази призначення грошової винагороди за знищення військовослужбовців збройних сил російської федерації від 700 до 1 тисячі доларів США. На тимчасово окупованій території Луганської області окупаційна влада проводить реорганізацію окремих підрозділів. Після проведення зазначених заходів родичам загиблих військовослужбовців відмовляють у нарахуванні компенсації у розмірі 3 мільйонів російських рублів у звʼязку з розформуванням підрозділу та відсутністю законних підстав», — повідомили у Генштабі.

Протягом поточної доби підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 5 пунктів управління, 8 районів зосередження особового складу, район зосередження артилерії та склад боєприпасів противника.

Раніше повідомлялося, що загарбники завезли на територію ЗАЕС кілька реактивних систем залпового вогню «Град». Як повідомили в «Енергоатом», РСЗВ вони розмістили біля енергоблока № 6, безпосередньо поруч із територією станційного сухого сховища відпрацьованого ядерного палива. Саме там рашисти таємно будували якісь «захисні споруди».

Фото Генштабу ЗСУ

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