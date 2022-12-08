Григорій Козловський надав нову партію допомоги 45-й бригаді ЗСУ та анонсував «Посейдони» для армії

Григорій Козловський не припиняє допомагати армії. Цього разу меценат проанонсував різдвяну допомогу для військових, які отримають одні з найкращих безпілотників — «Посейдон». Це розвідувальні безпілотні літальні апарати, які оснащені двома камерами зі 40-кратним зумом, що дозволяє вести спостереження з великої висоти та служать «очима» для артилерійських підрозділів ЗСУ. Експерти називають «Посейдони» одними з найвищих технічних і високотехнологічних безпілотників у своєму класі. Вони не залишають теплового сліду, тому невидимі для радарів і тепловізорів, а також добре захищені від екстремальних умов і перешкод. Опинившись під впливом засобів радіоелектронної боротьби росіян, «Посейдон» продовжує летіти в заданому напрямку та передавати відеосигнал, тоді як інші БПЛА простіше «глушаться».

Григорій Козловський, львівський меценат і бізнесмен, допомагає армії

А зараз 45-та окрема артилерійська бригада Збройних Сил України отримала від Григорія Козловського зимові шини до вантажних автомобілів, свердлильний верстат, обладнання верхолаза та гідравлічний прес.

45-та окрема артилерійська бригада ЗСУ отримала зимові шини до вантажних автомобілів

«Раніше такі колеса постачали з Білорусі, яка зараз є ворожою до нас. З нею торгівля зараз з відомих причин неможлива. Вдячні, що ви знайшли ці колеса, тому що потреба велика в них. Також дуже важливим для нас є гідравлічний прес, тому що ми будемо запускати ремонтну майстерню. Ми маємо з минулої партії допомоги шиномонтаж, шинобалансувальний стенд. Тому матимемо повноцінний сервісний центр для обслуговування всієї техніки. А завдяки обладнанню верхолаза виконуватимемо різні таємні завдання», — розповів молодший сержант, начальник складу автомобільної служби 45-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ Роман Устрицький.

Він додав, що військові надзвичайно цінують таку допомогу, оскільки ці речі є дуже необхідними для них, а в наш час кожна допомога є дуже важливою. Тому в 45-й окремій артилерійській бригаді ЗСУ, за словами Романа Устрицького, дуже вдячні за таке сприяння.

Григорій Козловський розповів, що постійно спілкується з Маркіяном Лопачаком. За його словами, він є головним координатором щодо проблем, які потрібно закривати в «45-ці».

«На теперішній момент проблема номер один — колеса до вантажівок, тому що є великий розхід, зокрема, через осколки. Навіть не міг подумати, що в Україні фактично немає таких коліс. Ми знайшли вже 40 комплектів, 20 є тут, іще 20 доїжджає. Є проблеми з шиномонтажем. Тож підготували свердлильний апарат, який їм необхідний якраз для шиномонтажу. Футбольний клуб „Рух“ налаштований націоналістично, це бандерівський, по-справжньому львівський, галицький клуб. Ми всі заточені на Перемогу та на те, щоби допомагати нашим славним воїнам. А запах цієї Перемоги вже відчутний. І жодні блекаути чи обстріли українців нас не злякають».

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