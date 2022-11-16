Григорій Козловський вкотре відгукнувся на запит військових: «Будемо працювати для фронту, скільки необхідно»

Львівський бізнесмен, почесний президент футбольного клубу «Рух» Григорій Козловський, який нещодавно прийняв учать у благодійному вечорі-аукціоні на підтримку військових, ще з 2014 року допомагає армії.

Григорій Козловський за власний кошт вже відправив на потреби ЗСУ 250 артилерійських планшетів, 2 мультифункціональні навчальні комплекси, 70 радіостанцій, 50 генераторів, близько 2 000 саперних лопаток, сотні болгарок, ноутбуків та планшетів, мінівен, а також з його допомогою було капітально відремонтовано 15 автомобілів.

Не секрет, що нашим військовим потрібні машини на передовій. Частина машин потім оснащується кулеметом, і на такому авто бійці проводять операції та виконують бойові завдання. Також на позашляховиках особовий склад ЗСУ може швидко і легко доїхати до місця призначення по бездоріжжю, по полям та іншій місцевості. Але у таких машин дуже великий знос. Вони постійно потребують ремонту або повноцінної заміни.

«Автомобілі — одна з основних потреб нашого війська на фронті. В умовах бойових дій вони часто виходять з ладу і потребують швидкого ремонту. Витрати на ці роботи для 45-ї та 47-ї бригад я вирішив узяти на себе», — розповів Козловський.

Як написав військовий у соцмережі, перша машина, куплена Григорієм Козловським, прожила трохи більше місяця на передовій. Її було знищено в результаті обстрілу. Але, за словами Андрія Огоновського, вже за місяць вони мали іншу, «профінансовану Петровичем». Й вона працює справно, додав він.

Григорий Козловский вкотре підкреслив, що найважливіше завдання сьогодні — добитися перемоги.

«Без цього усі наші плани, все, чим ми досі займалися у житті — не мають сенсу. Тому працювали, працюємо і будемо працювати для фронту. Не стільки, скільки зможемо, а стільки — скільки буде необхідно», — підкреслив меценат.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як Григорій Козловський передав двом львівським бригадам 6 військових вантажівок, екскаватор, сітки, 20 рацій, а також, на його замовлення було зроблено півтисячі буржуйок, яких так потребують на фронті. Як розповів командир 45-ї окремої артилерійської бригади Олег Файдюк, Григорій Козловський та менеджери клубу привозять саме те, в чому існує найгостріша потреба, і бійці бригади їм за це вдячні. Останній раз їм привезли обладнання для балансування коліс, шиномонтаж, компресори, акумулятори для зарядки, інструменти, відбивні молотки та іншу необхідну техніку.

На фото в заголовку Григорій Козловський, львівський меценат і бізнесмен

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