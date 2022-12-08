Новий рік наближається, а разом з ним і приємні клопоти, пов’язані з вибором подарунків для близьких людей. Хочеться подарувати щось корисне, те, що сподобається, а можливо, й здивує. Одним з найбажаніших подарунків цьогоріч будуть свічки. Майстриня Наталія Кириленко з Макарова на Київщині створює свічки з морозним візерунком та тріскотом при горінні. Вона розповіла «ФАКТАМ» про свою творчість та про те, як виготовити цікаві подарунки власноруч.

«Віск сам малює візерунок»

— Ще ніколи свічки не були таким актуальним аксесуаром для дому, як зараз, — говорить Наталія Кириленко. — Свічки з морозним візерунком та тріскотом при горінні — це справжня казка. Щоб створити їх, потрібен пальмовий віск з ефектом кристалізації. Його не можна змішувати з іншими видами воску, а щоб свічка тріщала, як камін, застосовується дерев'яний гніт. Таку свічку може створити кожен. Це досить просто, але треба бути обережними, бо температура воску дуже висока.

Наталія Кириленко: «Ще ніколи свічки не були таким актуальним аксесуаром для дому, як зараз» (фото з альбому Наталії Кириленко)

— Як саме можна створити таку свічку?

— Для початку підготуємо тару для заливання воску. Я використовую скляні баночки з кришками. Можна взяти й металеві. На дно баночки на спеціальні тримачі прикріплюю дерев'яний гніт. Потім в посудину потрібно відсипати віск, до якого додати жиророзчинний барвник. Все це ставимо на водяну баню. Віск почне плавитися. Постійно помішуючи, віск треба довести до температури 90 градусів, а потім залити в підготовлені баночки. От і все. Застигати свічка повинна при кімнатній температурі.

Свічки з морозним візерунком – чудова ідея подарунку до Нового року (фото з альбому Наталії Кириленко)

— Чи змінюється після кожного горіння візерунок?

— Щоразу він інакший. Віск сам його малює. Дивлячись на таку свічку, складається враження, що цей візерунок з'явився від морозу, але вся краса в тому, що він не зникне від тепла, і можна цілу вічність милуватися цією казкою.

— Як правильно користуватися такою свічкою?

— Коли запалюєте її вперше, віск має розтанути до країв тари. При кожному наступному горінні верхній шар воску повинен повністю розтанути, щоб не утворювався «тунель» навколо гніту й свічка рівномірно горіла. Перед кожним використанням гніт необхідно підрізати або відламати. Свічка не повинна горіти безперервно більше ніж 2−3 години. Її бажано не задувати, а перекривати надходження кисню кришкою або використовувати гасило. Після чого дайте диму вийти. Розташуйте свічку на термостійкій поверхні, подалі від предметів, що можуть загорітися. Та в жодному разі не залишайте свічку, яка горить, без нагляду. До речі, крім таких свічок, я виготовляю свічки з вощини. А ще створюю мило. Особливо мені подобається фуд-дизайн. Отож у колекції моїх робіт є мило у вигляді зефіру, безе, мандаринок, випічки…

Мило у вигляді мандаринок, яке створює Наталія Кириленко, складно відрізнити від справжніх цитрусових (фото з альбому Наталії Кириленко)

«Зайду до магазину десертів — і мені вже хочеться створити мило у вигляді тортика»

— На вигляд — як справжні смаколики. Що вас надихає на творчість?

— Дощ за вікном, музика, природа… Зайду в магазин десертів — і мені вже хочеться створити мило у вигляді тортика. Також надихають люди, які створюють щось нове, особливе.

Дуже гарне мило у вигляді десерта із безе (фото з альбому Наталії Кириленко)

— Чи можете дати читачам рецепт створення мильних мандаринок?

— Своє мило я роблю з гліцеринової мильної основи. Для створення потрібна мильна основа, силіконові форми, косметичні ароматизатор та барвник. Потрібно розтопити мильну основу, додати всі компоненти й залити у форму. Коли мило застигне, дістати, притрусити крохмалем — і все!

Мило у вигляді випічки – ще одна робота Наталії Кириленко (фото з альбому Наталії Кириленко)

А як вибрати якісну свічку та правильно її застосовувати, щоб вона прослужила довше, «ФАКТАМ» розповіла буковинська майстриня Надія Боднарюк, яка створює неймовірно гарні свічки.

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